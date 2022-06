“Il GF Vip 7 voleva Giulia De Lellis opinionista”, Alfonso Signorini fa chiarezza “Non ho mai contattato Giulia De Lellis per fare l’opinionista al GF VIP”: Alfonso Signorini con una IG story smentisce il gossip circolato nelle ultime ore e fa chiarezza.

A cura di Gaia Martino

Riflettori puntati sul Grande Fratello VIP e sul cast scelto da Alfonso Signorini per la nuova edizione. Dopo la sostanziale conferma di Sonia Bruganelli che siederà ancora una volta sulla sedia da opinionista, circola la voce che ad affiancarla potrebbe essere Orietta Berti. Nelle ultime ore il blog di Davide Maggio raccontava che in lizza c'era anche di Giulia De Lellis, ex concorrente del reality che però sarebbe stata scartata da Mediaset. A fare chiarezza e spegnere il gossip è Alfonso Signorini, negli ultimi minuti ha pubblicato un IG story in cui spiega la verità.

Alfonso Signorini fa chiarezza su Giulia De Lellis al GF VIP

"Siete in molti a chiedermelo": Alfonso Signorini con una IG story ha messo a tacere le voci che parlavano di una presunta partecipazione di Giulia De Lellis al GF VIP, in qualità di opinionista. Ha spiegato di aver provato a farla partecipare in quel ruolo quattro anni fa, ma senza risultati. Per questa edizione non ha mai pensato di contattarla.

Non ho mai contattato Giulia De Lellis per fare l'opinionista al GF VIP. Ci pensai quattro anni fa, per la mia prima edizione. Glielo proposi e lei accettò, ma poi purtroppo la cosa non andò in porto. Tutto qua.

Lo scontro al GF Vip nel 2016

Gli appassionati del reality ricorderanno che Alfonso Signorini e Giulia De Lellis litigarono furiosamente durante l'edizione del 2016, condotta da Ilary Blasi. Il conduttore attuale era opinionista, l'influencer una concorrente. Tra loro si scatenò una rissa verbale dopo le dichiarazioni della De Lellis sui gay, e successivamente continuarono a farsi la "guerra". Il GF VIP li divise ma dopo circa un anno un gesto del presentatore sancì la pace. Il dramma del terremoto di Amatrice che ha causato la morte della zia di Giulia De Lellis li ha riavvicinati: le parole dell'influencer toccarono il cuore di Signorini che le scrisse pubblicamente "Con quello che hai detto hai dimostrato di essere sempre vera".