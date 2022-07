Alfonso Signorini svela un indizio su un nuovo concorrente del GF Vip 7 e scatta la polemica Alfonso Signorini ha condiviso un indizio appartenente alla seconda concorrente del Grande Fratello Vip 7. Si tratta di uno smalto rosso che secondo alcuni potrebbe essere di Pamela Prati, ma l’ipotesi non entusiasma.

A cura di Ilaria Costabile

Il cast del Grande Fratello Vip 7 sta man mano prendendo forma, tra conferme e smentite, i nomi di alcuni vipponi stanno venendo a galla. Alfonso Signorini, dal canto suo, stuzzica la curiosità dei fan del reality show, seminando indizi che possano dare qualche suggerimento su i concorrenti che entreranno nella casa più spiata d'Italia. Nelle ultime ore, infatti, il conduttore ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, con tanto di didascalia, scatenando però l'immediata reazione del pubblico che, riconoscendo l'ipotetico proprietario dell'oggetto in questione, non è sembrato particolarmente entusiasta per la scelta.

L'indizio sulla seconda concorrente del Grande Fratello Vip

La foto è quella di uno smalto rosso di un noto marchio di moda e cosmetici, accanto alla quale il presentatore ha scritto: "Indizio numero 2. La seconda concorrente del #gfvip7 lo ha dimenticato sul taxi. Di chi si tratta?". Una serie di commenti sono apparsi subito dopo la pubblicazione del post, in cui si è ipotizzato il nome della concorrente, ad andare per la maggiore è il nome Pamela Prati. La parola da prendere in considerazione è "taxi", dal momento che la showgirl divenne famosa sul web proprio durante l'edizione del GF a cui partecipò, per la frase: "Io vado a fare le valigie, chiamatemi un taxi". La Prati, secondo alcuni potrebbe ritornare nella prossima edizione, anche se a questa ipotesi non molti hanno gioito: "Sempre le stesse persone, perché non chiamate altri?" qualcuno scrive "Sempre peggio". Al momento si tratta solo di un indizio, ma non c'è ancora una conferma.

Le altre papabili concorrenti

Intanto, tra i nomi che sono emersi in questi giorni c'è anche quello di Rita Dalla Chiesa. La giornalista contattata da Fanpage.it ha confermato che ha avuto un incontro e varie telefonate con Alfonso Signorini che le ha proposto di prendere parte al cast della prossima edizione, ma al momento è ancora indecisa sul da farsi, nonostante sia particolarmente incuriosita dalle dinamiche del reality. Il conduttore, nel frattempo, aveva già condiviso un indizio appartenente alla prima concorrente del GF Vip 7 e, sebbene non sia ancora arrivata la conferma, pare si tratti Chadia Rodriguez.