Rita Dalla Chiesa al GFVip 2022/2023? La risposta della conduttrice a Fanpage.it Rita Dalla Chiesa conferma a Fanpage.it di aver ricevuto l’invito di Alfonso Signorini per entrare a far parte del cast del GFVip 7. “Ci sto riflettendo, mi incuriosisce molto l’idea del reality. Sto valutando questioni familiari”, ci spiega al telefono la giornalista e opinionista.

A cura di Giulia Turco

Rita Dalla Chiesa concorrente del prossimo Grande Fratello Vip. Non è ancora possibile rivelarne l'ufficialità, ma sembrano esserci tutti i presupposti perché la giornalista accetti la proposta di Alfonso Signorini, per il quale nutre grande stima e affetto. Proprio la fiducia che lega Rita Dalla Chiesa al conduttore potrebbe essere la chiave per un sì al suo primo reality, come spiega lei stessa raggiunta al telefono da Fanpage.it. "I contatti con Alfonso ci sono stati", conferma l'opinionista ai nostri microfoni. "È una persona della quale mi fido e gli voglio bene da sempre".

Rita Dalla Chiesa e l'affetto che la lega a Signorini

Rita Dalla Chiesa commenta le indiscrezioni in merito alla sua partecipazione al GFVip 7 con una certa discrezione: "Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte". Non è ancora il momento di rivelare l'ufficialità dei concorrenti per la nuova edizione che partirà da settembre (le uniche certezze sono le poltrone da opinioniste affidate ad Orietta Berti e Sonia Bruganelli), ma tutto lascia pensare che la conduttrice varcherà la porta rossa nonostante diversi tentennamenti. "Non c'entrano questioni economiche", assicura a Fanpage.it. "Se non ho mai accettato di fare un reality prima è solo perché prendo in considerazione altre cose. Si tratta di questioni private e familiari, nulla di più".

La curiosità di mettersi in gioco con un esperimento sociale

In passato infatti Rita Dalla Chiesa ha valutato poi rifiutato l'invito a partecipare all'Isola dei Famosi, ma non per una forma di diffidenza verso i reality show, che anzi, trova esperimenti televisivi molto interessanti. "Credo che per chi fa come me questo lavoro da tanti anni sia un'esperienza da prendere in considerazione. Si tratta di mettere a confronto vite diverse, storie diverse", racconta a Fanpage.it. "Sono sempre molto curiosa di indagare i rapporti umani ed è interessante vedere come la nostra società sta evolvendo e cambiando. Demonizzare queste trasmissioni a prescindere è sbagliato".