Ecco chi vincerà l’Isola dei Famosi 2022 secondo i lettori di Fanpage.it I lettori di Fanpage.it hanno partecipato a un sondaggio per stabilire chi merita la vittoria finale dell’Isola dei Famosi 2022: ecco la loro scelta.

Chi vincerà l'Isola dei Famosi 2022? La finale di questa edizione condotta da Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria opinionisti, andrà in onda lunedì 27 giugno e i lettori di Fanpage.it hanno partecipato a un sondaggio per stabilire chi merita la vittoria finale. Ricordando che il sondaggio non ha valore, se non a fini puramente indicativi, andiamo a scoprire insieme chi è che vincerà l'Isola dei Famosi 2022 secondo i lettori di Fanpage.it.

Nicolas Vaporidis vince l'Isola dei Famosi 2022 per i lettori di Fanpage.it

Nicolas Vaporidis vince l'Isola dei Famosi 2022 per i lettori di Fanpage.it. L'attore di "Notte prima degli esami" completerebbe così un percorso pieno, dopo aver disputato una grande edizione del reality. La vittoria sembrerebbe nell'aria anche stando ai bookmaker, che affidano a quote estremamente popolari (1.2) la sua vittoria finale.

Le percentuali di voto del sondaggio

Queste sono le percentuali di voto del sondaggio "Chi vuoi che vinca l'Isola dei Famosi 2022" a cui hanno partecipato i lettori di Fanpage.it. Il sondaggio è stato aperto alle 9.58 del 27/06/2022 ed è stato chiuso alle 17 del 27/06/2022. Nicolas Vaporidis è stato il primo con il 48% delle preferenze; una forbice molto ampia con la seconda che è Carmen Di Pietro, che invece ha raccolto il 23% delle preferenze. Al terzo posto c'è Nick Luciani con il 14% delle preferenze. In quarta posizione, Mercedesz Henger con il 10% delle preferenze. Marialaura De Vitis fa segnare il 3% delle preferenze. Ultimissima posizione per Luca Daffré, premiato solamente con l'1% delle preferenze.

Come votare al televoto

Ovviamente, questi risultati sono assolutamente teorici. I telespettatori potranno ancora votare il loro preferito attraverso diverse modalità. Il servizio di televoto classico è quello via telefono mobile, con sms al numero 477.000.2 scrivendo nel testo il nome o codice (o altre opzioni di voto consentite) del concorrente. Si può votare anche tramite app, su Smart Tv, sul sito di Mediaset e su Mediaset Infinity. Questa sera, scopriremo chi sarà il vincitore.