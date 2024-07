“Mademoseille, quando stacchi?”, la frase di Giuliano Amato alla giornalista Giovanna Pancheri

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Momento di imbarazzo per Giuliano Amato durante il programma Start di SkyTg24. Ospite della giornalista Giovanna Pancheri, pensando di non essere più in onda, l'ex presidente del Consiglio si è lasciato andare alla frase: "Allora mademoiselle, quando stacchi?".

La frase di Giuliano Amato che ha generato imbarazzo

Giuliano Amato è stato ospite di Giovanna Pancheri nella trasmissione mattutina Start, in onda su SkyTg24. Alla fine dell'intervista, pensando che il suo microfono fosse spento, all'ex presidente del Consiglio è scappata una frase con tono scherzoso che ha generato però un certo imbarazzo. "Allora mademoiselle, quando stacchi?", ha chiesto Amato alla giornalista. La conduttrice ha fatto presente di essere ancora in onda e ha poi risposto: "Adesso glielo dico, appena parte la pubblicità, siamo ancora in onda. Comunque venerdì". Il video del momento ha fatto in breve il giro dei social.

L'incarico di Amato come presidente della Commissione Algoritmi

Nell'ottobre 2023 Giuliano Amato era stato nominato presidente della Commissione algoritmi, il gruppo di lavoro incaricato da Palazzo Chigi di lavorare sull'impatto dell'intelligenza artificiale in ambito di diritti d'autore e tutela dei contenuti. Un incarico che, però, l'ex presidente del Consiglio aveva lasciato a inizio gennaio, a distanza di poco tempo. A influire il fatto che Giorgia Meloni non ne fosse al corrente. "È una commissione della presidenza del Consiglio, e visto che la mia nomina non risulta essere un’iniziativa della presidente del Consiglio lascio senz’altro l’incarico. Peccato, ci perdono qualcosa… Ma a me semplificherà la vita", aveva spiegato Amato in un'intervista al Corriere della Sera.