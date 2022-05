Perché Sonia Bruganelli è fuori dal GF Vip: “Non credibile nel ruolo di opinionista” Il prossimo Grande Fratello Vip andrà in onda senza l’opinonista Sonia Bruganelli. “Non sarei nuovamente credibile”, ha spiegato la moglie di Paolo Bonolis.

A cura di Stefania Rocco

Sonia Bruganelli non parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Opinionista per un anno, a volerla fortemente fu il conduttore Alfonso Signorini. Ad appena un anno dal debutto, però, la moglie di Paolo Bonolis ha scelto di non replicare l’esperienza. Una decisione che prescinderebbe, spiega, dalle difficoltà vissute in trasmissione, compresa la lite in diretta tv con il padrone di casa, un confronto spiacevole che l’aveva spinta ad abbandonare lo studio. Ma che non avrebbe giocato alcun ruolo nella scelta di abbandonare il programma. “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”, racconta Sonia in un’intervista al settimanale Gente. Nessun conflitto intestino quindi, e nemmeno l’apparente incompatibilità professionale con la collega di poltrona Adriana Volpe. Elementi che, sulle prime, si pensava avessero potuto giocare un ruolo nella volontà di non ripetere l’esperienza.

Sonia Bruganelli con Adriana Volpe e Alfonso Signorini.

Il rapporto con Paolo Bonolis

Conosciuta dal grande pubblico per il rapporto con il marito Paolo Bonolis, Sonia ha guadagnato il consenso del compagno durante questa sua prima e ultima esperienza da protagonista dello show targato Alfonso Signorini. “Mi ha dato la possibilità di crescere. Paolo è paziente, ha saputo aspettarmi. Professionalmente mi ha dato fiducia e la possibilità di entrare nelle produzioni tv. Ho studiato per questo, mi sono impegnata e spero di aver dimostrato di essere all’altezza e di aver ripagato quella fiducia. Io e lui ci siamo migliorati a vicenda, trovo che sia l’aspetto più bello del nostro rapporto. Certo, mi ha fatto crescere molto di più di quanto abbia fatto io, che l’ho trovato già bello strutturato. Credo che io sia stata per Paolo quello che lui è stato per me quando ci siamo incontrati: linfa vitale, un grande stimolo per migliorarsi ed essere sempre sul pezzo”, racconta ancora Bruganelli che non ha mai nascosto di avere ricevuto il fondamentale supporto del compagno nella sua carriera. Compagno che l’ha conquistata in virtù di quelle doti che lo hanno reso tra i conduttori televisivi italiani più brillanti:

La maturità, il potere, mi affascina la testa. E poi devo avere stima della persona con cui sto, la stessa cosa vale per l’amicizia. I miei fidanzati non erano né giovani, né fisicati, né belli. Se mi sentisse Paolo direbbe: ‘Ma come? Io sono così figo!’.

Soleil Sorge nel futuro di Sonia Bruganelli

Infine, confermando quella simpatia che non aveva mai nascosto durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, Sonia ha raccontato che le piacerebbe lavorare ancora con Soleil Sorge. L’influencer continua a godere della sua stima anche a telecamere spente: “Ci siamo dette che faremo qualcosa insieme, ma dobbiamo ancora parlarne. Soleil è in gamba e al GF Vip si è imposta come una fuori dagli schemi”.