Sonia Bruganelli fuori dal Gf Vip, il commento di Adriana Volpe Adriana Volpe commenta la decisione di Sonia Bruganelli di lasciare la sua poltrona da opinionista al Grande Fratello Vip: “Dietro le quinte è una potenza”.

A cura di Stefania Rocco

Sonia Bruganelli non parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista. Lo ha chiarito nel corso di un’intervista nella quale ha chiarito che quell’esperienza non si sarebbe ripetuta. “Non sarei ancora credibile”, aveva spiegato. Si dice d’accordo l’ex collega di poltrona Adriana Volpe che ha partecipato insieme a lei al reality show condotto da Alfonso Signorini, prima da concorrente e successivamente da opinionista.

Adriana Volpe: “Per Sonia Bruganelli, il GF è una parentesi”

“Credo che lei abbia vissuto questa esperienza come una parentesi nella sua carriera professionale, il suo obiettivo non è essere opinionista perché lo fa magnificamente sui suoi social”, ha spiegato Adriana in un’intervista rilasciata a Superguida Tv. A sorpresa, a giudicare dal rapporto che avevano dimostrato di avere, Adriana ha concluso facendo a Sonia i suoi complimenti per il lavoro svolto nel ruolo di spalla del conduttore che l’aveva fortemente voluta al suo fianco.

I complimenti di Adriana Volpe a Sonia Bruganelli

Adriana ha aggiunto che la collega di poltrona ha accettato di prendere parte al GF Vip solo per concedersi una parentesi piacevole, prima di fare ritorno al suo vero lavoro dietro le quinte dei programmi televisivi: “Si è voluta divertire prendendosi una pausa con un’esperienza molto bella, ma è un’imprenditrice. Lei è una potenza dietro le quinte, credo che abbia il piacere di tornare a fare quello che sa fare bene”. Non è ancora chiaro se Adriana tornerà a occupare la poltrona di opinionista. Archiviata la parentesi da conduttrice di Ogni Mattina, in onda su TV8 per circa un anno prima di chiudere i battenti, la presentatrice era tornata nella scuderia di Canale5 ma il suo futuro professionale è incerto. Sarà Mediaset a spalancarle di nuovo le porte?