Sonia Bruganelli su Soleil dopo l’uscita dal GF: “Unica che potrà fare qualcosa di importante in tv” Sonia Bruganelli ha commentato via Instagram il percorso di Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip, finito a un passo dalla finale. L’opinionista ha apprezzato la sua “forza e coerenza” e crede che potrebbe essere l’unica “a fare qualcosa di importante in tv”.

A cura di Elisabetta Murina

Soleil Sorge è stata eliminata dal Grande Fratello Vip a un passo dalla finale. La sua uscita ha lasciato molta sorpresi sia gli altri inquilini che i telespettatori da casa. In molti, infatti, si sono espressi sui social sostenendo che l'influencer meritasse di arrivare alla serata finale più di Davide Silvestri, che l'ha battuta al televoto. Tra coloro che hanno espresso il proprio pensiero sul percorso della gieffina nella Casa più spiata d'Italia c'è anche Sonia Bruganelli, opinionista di questa edizione.

Il commento di Sonia Bruganelli su Soleil Sorge

Sul suo profilo Instagram, Sonia Bruganelli ha voluto commentare l'avventura di Soleil al GF Vip, di cui è stata indubbiamente una delle protagoniste e che in molti avrebbero voluto vedere in finale. "Ho molto apprezzato la forza e la coerenza di Soleil", ha scritto l'opinionista, sblnaicandosi anche sul futuro della diretta interessata: "Credo che sia l'unica che potrà fare qualcosa di importante in tv". Ancora non si sa quale siano i piani di Soleil archiviata l'esperienza nel reality. Secondo il settimanale Nuovo tv, sarà nel cast de La Pupa e il Secchione con Barbara D'urso, in partenza il 25 marzo su Italia Uno.

"Adriana Volpe è un'opinionista senza opinioni"

Nelle storie Instagram di Sonia Bruganelli non è mancata nemmeno una frecciatina alla compagna d'avventura di questi mesi, Adriana Volpe. Tra le due, è ormai risaputo, non scorre buon sangue e non sono mancate discussioni e commenti reciproci, sia in diretta che via social. Sul suo profilo l'opinionista, moglie di Paolo Bonolis, ha ricondiviso le parole di Rita Rusic, la quale ha definito Adriana Volpe "un'opinionista senza opinioni. Guarda i social e ripete", trovandosi quindi d'accordo con lei.