Cosa farà Soleil Sorge dopo il GF VIP, il programma la ufficializza nel cast Per Soleil Sorge le avventure televisive non finiscono dopo il Grande Fratello VIP: la concorrente più chiacchierata del reality è già nel cast del programma in arrivo su Italia Uno.

A cura di Gaia Martino

La protagonista dell'edizione in corso del Grande Fratello VIP ha già l'agenda occupata una volta terminata l'esperienza nel reality. Soleil Sorge si è fatta conoscere a Uomini e Donne, prima di volare in Honduras come naufraga de L'Isola dei Famosi. Ha scritto pagine di gossip con le sue relazioni amorose, come quella con Jeremias Rodriguez, prima di entrare nel cast del reality di Alfonso Signorini. Ha rubato la scena in più occasioni, tra battibecchi con gli inquilini e la liason con Alex Belli, conosciuta da tutti come ‘chimica artistica', diventando protagonista della Casa di Cinecittà. Ma la novità riguarda il suo post GF VIP: entrerà a far parte del cast de La Pupa e il Secchione.

Soleil Sorge a La Pupa e il Secchione dopo il GF VIP

Soleil Sorge terminata l'avventura al GF VIP, ne comincerà un'altra. Nuovo Tv annuncia che l'italo americana è nel cast de La Pupa e il Secchione, in arrivo il 15 marzo 2022 su Italia Uno con Barbara D'Urso alla conduzione. Si legge sulla copertina del nuovo numero del giornale:

Barbara D'Urso rilancia il divertente format di Italia 1 con Antonella Elia e la gieffina Soleil Sorge. Ritorno in prima serata con Pupe, Secchioni e sorprese shock.

Le novità de La Pupa e il Secchione 2022

Il 15 marzo 2022, il giorno dopo l'attesissima finale del Grande Fratello VIP, Barbara D'Urso dà il via al programma La Pupa e il Secchione in prima serata su Italia Uno. Ci saranno novità nel format: nel corso di ogni puntata i protagonisti della nuova edizione potranno raggiungere lo studio televisivo per raccontare le dinamiche della villa in cui trascorrono la settimana. Non sono ancora arrivate conferme sul cast ufficiale ma TvBlog ha lanciato alcuni nomi: il programma potrebbe vedere in campo, si legge, alcuni personaggi noti al pubblico televisivo come Flavia Vento, Paola Caruso, Asia Valente e Aristide Malnati.