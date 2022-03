GF Vip verso la fine, Bonolis elogia la moglie Sonia Bruganelli: “Un’opinionista con le palle” A poche ore dall’ultima puntata del GF Vip, Paolo Bonolis rivolge alla moglie parole di elogio, augurandole “di accendere di nuovo le tue emozioni anche in altri settori della tua vita”.

A cura di Andrea Parrella

Il Grande Fratello Vip è giunto quasi al traguardo. Dopo sei mesi dall'inizio dell'edizione più lunga della storia del reality, la puntata di lunedì 14 marzo decreterà la conclusione di questa lunga maratona condotta da Alfonso Signorini. Nome di punta dell'intera edizione, quello di Sonia Bruganelli, che ha fatto il suo esordio in Tv in qualità di opinionista, affiancando Adriana Volpe.

Le parole di Bonolis per la moglie

A tracciare un bilancio del percorso di Sonia Bruganelli al GF Vip è stato Paolo Bonolis, attraverso un post su Instagram in cui ha tessuto le sue lodi, sia come opinionista che come volto televisivo, visto lo sbarco del programma I Libri di Sonia sulla piattaforma Mediaset Infinity: "Sarò sempre orgoglioso di te – ha scritto Bonolis – Ricordalo. Sei su Mediaset infinity con un programma che hai voluto a tutti costi, sei un’opinionista al Gf con le palle, sei una mamma bravissima ed una produttrice fantastica. Ti auguro di accendere di nuovo le tue emozioni anche in altri settori della tua vita. Nel frattempo puoi sempre contare su di me. Paolo".

Il bilancio di Sonia Bruganelli al GF Vip

Il percorso di Sonia Bruganelli al GF Vip non ha mancato di far discutere, partecipando alla costruzione della narrativa del reality show di Canale 5 e contribuendo alla nascita di polemiche. Bruganelli aveva inizialmente catalizzato l'attenzione per l'antipatia reciproca con Adriana Volpe, storia che aveva fornito carburante al reality nelle prime settimane di messa in onda. Successivamente ha fatto spesso discutere la sua decisione di schierarsi dalla parte di personaggi divisivi, appoggiando molte volte Soleil Sorge, capace di spaccare il pubblico del programma tra favorevoli e contrari. Così come era stata significativa la sua presa di posizione nei confronti della criticatissima affermazione di contrarietà all'aborto pronunciata da Alfonso Signorini in diretta, alla quale Sonia Bruganelli aveva risposto in una lunga intervista a Fanpage.it. Altro capitolo importante quello a cavallo delle festività natalizie, quando Bruganelli aveva lasciato il GF Vip per alcune puntate facendosi sostituire da Laura Freddi, pur continuando a seguire il programma a distanza. Insomma, una presenza significativa, per quanto criticata, che non si esclude possa aprirle le porte per altri ruoli in televisione nei prossimi anni.