Katia Ricciarelli insulta Lulù Selassié: “Scimmia, la principessa che sta a gambe aperte” Al Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli con i nervi tesi dopo la diretta. La concorrente ha insultato Lulù Selassié e Miriana Trevisan, lanciando pesanti insulti e frecciate velenose.

A cura di Gaia Martino

Tensione alle stelle e nervi tesi ieri sera nel corso della puntata del Grande Fratello Vip. Katia Ricciarelli è stata una delle protagoniste della serata per i suoi accesi scontri, in particolare quello contro Miriana Trevisan scoppiato per diverse incomprensioni in merito al percorso della showgirl segnato dal flirt con Nicola Pisu e poi con Biagio D'Anelli. La concorrente del GF Vip provata dalle accese discussioni spesso, nel corso della puntata, ha minacciato di voler abbandonare la Casa: "Sto bene solo con 4 o 5 persone" ha commentato. La soprano non va proprio d'accordo con le sorelle Selassié e dopo la lite in diretta tra Lulù e Soleil Sorge, ha indirizzato alla Principessa insulti e offese che non sono passate inosservate agli occhi dei telespettatori più attenti e curiosi. Su Twitter è scoppiato il caso ed in molti vorrebbero la squalifica della soprano.

Katia Ricciarelli al veleno contro Lulù Selassié

La concorrente del GF Vip dopo gli scontri in diretta non ha risparmiato Lulù Selassié indirizzandole pesanti insulti. Nel breve video che sta circolando sui social, Soleil – riferendosi allo scontro con Lulù avuto durante le nomination palesi – dice: "Mi hanno iniziato a urlare sopra" e Katia Ricciarelli replica: "Ma chi? Quella scimmia lì…ah non si può dire". Nel commentare ancora con Manila e Soleil gli accadimenti e le tensioni che si sono create nel corso della serata, la soprano ha aggiunto: "La principessa che sta con le gambe aperte".

L'insulto a Miriana Trevisan

Katia Ricciarelli ieri sera era davvero una furia. Dopo le offese a Lulù Selassié, ne ha avute anche contro Miriana Trevisan con la quale ha avuto un acceso confronto in puntata. A bassa voce, in una confidenza con Soleil in un momento di fuori onda, ha definito l'ex Non è la Rai ‘tenutuaria del casino' che i telespettatori hanno inteso come un modo velato di darle della poco di buono.