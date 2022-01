Katia Ricciarelli contro Lulù Selassié: “Se fossi come lei mi sparerei”, interviene Signorini Katia Ricciarelli è al centro delle polemiche per le pesanti accuse che rivolge da giorni alle sue inquiline del GF Vip, Lulù Hailé Selassié e Nathaly Caldonazzo. Alfonso Signorini ha parlato con lei in confessionale.

A cura di Gaia Martino

Non si respira un'aria serena nella Casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti sono divisi in due gruppi e scontri e battibecchi sono ormai all'ordine del giorno. A far rumore più di tutti è Katia Ricciarelli che per molti dovrebbe pagare le dichiarazioni fatte con la squalifica. Dopo aver definito Lulù Selassié ‘scimmia' e dopo aver minacciato Nathaly Caldonazzo, sono venuti a galla nuovi insulti. È intervenuto anche Alfonso Signorini in questi giorni per provare a mettere pace nella Casa di Cinecittà: ha parlato in privato con la soprano in confessionale.

Katia Ricciarelli contro Lulù

Durante una chiacchiera con Manila Nazzaro e Soleil Sorge, Katia Ricciarelli ha commentato i diversi scontri avuti con la PrincipessaSelassié. Riferendosi a Lulù ha dichiarato: "Ha detto che sono una strega come quella di Biancaneve. Mi ha detto "Mangia tu che ingrassi di più", volevo dirle se fossi come te mi sparerei subito".

Cosa ha detto Katia Ricciarelli su Nathaly Caldonazzo

Stesso trattamento per Nathaly Caldonazzo: Katia Ricciarelli proprio non manda giù la sua presenza e dopo averla minacciata con un ‘La pagherai', si è sfogata in diverse occasioni con Soleil Sorge. In un primo momento ha ammesso di non provare simpatia per la sua inquilina commentando: "Non la sopporto, proprio mi dà fastidio, fisicamente anche, quando si muovono tutte quelle ossa". A riprenderla però l'italo americana che ha subito replicato: "Ha le stesse che hai tu" riferendosi al numero di ossa. Ed ancora un altro video pubblicato su Twitter da un utente mostra la reazione della soprano al passaggio della Calzonazzo: "Ci vorrebbe uno di quegli uomini tipo camionista grosso che l'acchiappa..". Soleil Sorge all'ascolto scoppia a ridere e per sdrammatizzare dice: "Katia no, leviamole il vino".

Il confronto tra Katia Ricciarelli e Alfonso Signorini

Visti gli accadimenti e le tensioni nella Casa, Alfonso Signorini ha deciso di avere un confronto con la protagonista degli scontri ed anche dell'edizione. Ha chiamato Katia Ricciarelli in confessionale e, stando alle parole della soprana dopo la chiacchierata, l'avrebbe supportata dandole dei consigli. "È stato carino con me, mi ha detto: ‘Stai con i tuoi, più adulti, più intelligenti'" ha confessato la concorrente a Manila. Del confronto avuto in confessionale con il conduttore ne ha parlato anche con Soleil Sorge: "Ho detto una cosa che per lui è un'offesa, ma non è così e l'ho spiegato ad Alfonso in confessionale".