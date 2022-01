Katia Ricciarelli minaccia Nathaly Caldonazzo al GF Vip, Miriana Trevisan: “Un boss mafioso” Katia Ricciarelli ha minacciato Nathaly durante un durissimo scontro al GFVIP. Nel commentare l’accaduto, Miriana è finita al centro delle polemiche per aver tirato in ballo i boss mafiosi.

A cura di Gaia Martino

Gli animi nella Casa del Grande Fratello Vip sono sempre più accesi e negli ultimi giorni soprattutto Katia Ricciarelli si sta rendendo protagonista di durissimi scontri. Dopo la puntata in onda lo scorso lunedì ha insultato pesantemente Lulù e ieri nel corso di una nuova lite intorno al tavolo con Nathaly Caldonazzo ha avuto ancora una volta un atteggiamento giudicato estremamente scorretto da Miriana e le Principesse Selassié, che ne hanno parlato successivamente in camera. Al centro delle polemiche però sono finite anche alcune parole dell'ex di Non è la Rai, simili a quelle che, nelle scorse edizioni, sono state pagate con la squalifica dal gioco.

La minaccia di Katia Ricciarelli contro Nathaly Caldonazzo

Nelle ultime 24 ore le due concorrenti hanno discusso in diverse occasioni e in uno degli ultimi scontri si sono alzati particolarmente i toni. A finire al centro delle polemiche sono le parole di Katia Ricciarelli che, allontanandosi da Nathaly Caldonazzo dopo aver litigato, le ha puntato il dito contro minacciandola: "Da quando sei arrivata proprio nebbia totale, questa la pagherai. Te lo dico io per iscritto".

La pesante accusa di Miriana Trevisan

Miriana Trevisan, Lulù e Jessica Selassié hanno in seguito commentato lo scontro a cui hanno tutti assistito commentando le parole di Katia Ricciarelli e l'annessa minaccia. Mentre le Principesse si sono dette disgustate dal comportamento della soprano, la showgirl ha rincarato la dose accusandola di avere atteggiamenti mafiosi: "Ma chi è, il boss mafioso?". Con queste parole si è aperto un nuovo dibattito: in molti su Twitter sostengono che sia sbagliato tirare in ballo i boss mafiosi ed hanno ricordato che Clizia Incorvaia, concorrente del GF Vip nell'edizione 2019/2020, fu squalificata proprio per aver fatto un riferimento a Tommaso Buscetta durante una lite con il suo ex inquilino Andrea Denver.