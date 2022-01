Urla contro Katia Ricciarelli: “Fuori dal GF Vip”, la reazione dei concorrenti Qualcuno si è preso la briga di andare a urlare fuori dalla casa del Grande Fratello Vip: “Miriana ti amiamo, Katia fuori”. Ecco qual è stata la reazione dei concorrenti.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le tensioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip stanno avendo ripercussioni anche all'esterno. Dopo l'hashtag #FuoriKatia, finito in tendenza a seguito della lite tra la cantante Katia Ricciarelli e Lulù Hailé Selassié, c'è chi si è preso la briga di andare a urlare lo stesso slogan nei pressi del giardino. Alcuni concorrenti hanno intercettato il messaggio. Ecco qual è stata la loro reazione.

Urla fuori dalla casa: "Katia fuori"

Quando ci si espone mediaticamente, si va incontro a una pluralità di opinioni. Insomma, si può piacere come no. Negli ultimi giorni, c'è chi sta manifestando il proprio disappunto nei confronti di Katia Ricciarelli. Alcuni insulti rivolti in particolare a Lulù Hailé Selassié, a Miriana Trevisan ma anche a Nathaly Caldonazzo, hanno portato molte persone a sviluppare un'insofferenza nei suoi confronti. C'è chi si è preso la briga di andarglielo a dire. In queste ore, infatti, qualcuno ha urlato fuori dalla casa: "Miriana ti amiamo, Katia fuori dal GF Vip".

Le reazioni dei concorrenti del Grande Fratello Vip

Gianmaria Antinolfi era in giardino. Ha ascoltato in silenzio. Poco distante, Miriana Trevisan si stava allenando con altre concorrenti e sentendo: "Miriana ti amiamo", ha replicato: "Vi amo anche io". L'imprenditore ha recepito il messaggio nella sua interezza. Infatti, si è rivolto ai vipponi che erano con lui in giardino e con un mezzo sorriso, ha sussurrato: "Katia fuori". La voce si è sparsa velocemente nella casa e sono arrivate così, anche le reazioni di altri vipponi. Manila Nazzaro ha riportato l'accaduto a Davide Silvestri e Soleil Sorge: "Sembra che abbiano urlato Miriana ti amo e Katia fuori. E quindi? Hanno urlato qualsiasi cosa su tutti". Davide le ha dato ragione: "Non è che puoi andare bene a tutti. Puoi stare simpatica a dieci e a uno no. Oppure su dieci, a cinque sì e a cinque no". Soleil gli ha fatto eco: "O a uno no e a mille sì". Venerdì 7 gennaio, ci sarà una puntata del Grande Fratello Vip che inizialmente non era stata prevista. Di certo tutti i nodi verranno al pettine e i concorrenti avranno modo di comprendere quanto sta succedendo fuori.