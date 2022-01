#FuoriKatia, migliaia di tweet contro Katia Ricciarelli: ecco perché L’hashtag è schizzato in cima ai trend nelle ultime ore: dopo le frasi contro Lulu Selassié, su Twitter tutti vogliono Katia Ricciarelli fuori dal GfVip.

Nelle ultime ore – se siete ben collegati con tutto quello che succede intorno al mondo del Grande Fratello Vip – avrete certamente sentito parlare di una presunta fuga degli sponsor dal programma. Ebbene, questa fuga – che come abbiamo qui scritto, non c'è stata – è strettamente correlata a un hashtag che nelle ultime ore va per la maggiore: #FuoriKatia. Dove per Katia, chiaramente, s'intende proprio Katia Ricciarelli. Colei eletta a simbolo della quota "over" di questo Grande Fratello Vip, con il racconto della sua solitudine, della sua voglia di riprovare a vivere nonostante i rimpianti e le rinunce, è in effetti messa all'indice da una cordata ben organizzata.

I tweet contro Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli è indiscutibilmente protagonista di una serie di scaramucce, soprattutto nei confronti di Lulu Selassié. Gli account Twitter contestano alla cantante lirica di essere volgare, maleducata e sopra le righe: "Non conta l'età, conta il rispetto reciproco". Altri, per suffragare la volontà di vedere la cantante fuori dal Grande Fratello, pubblicano gli screen di tutte le volte che ha occupato la cronaca gossip per frasi fuori posto o atteggiamenti esagerati. "Il provvedimento disciplinare contro Katia per frasi razziste, omofobe, sessiste, abiliste ecc., quando lo prendiamo?". Katia Ricciarelli è accusata di essere favorita soprattutto ad Alfonso Signorini che, come è noto, quest'anno ha adottato una politica molto più leggera in relazione al "politicamente corretto". Tra gli screen più condivisi, questo:

La produzione del Grande Fratello Vip, scegliendo di non redarguire la concorrente Ricciarelli sulla base di un dichiarato nuovo approccio avverso al "politicamente corretto", lascia passare il messaggio che termini del genere siano accettabili. Data la risonanza mediatica del programma, crediamo che questo approccio sia pericoloso e contrario a principi di buona educazione, civiltà e rispetto della dignità della persona. Chiediamo, quindi, che la concorrente Katia Ricciarelli venga squalificata dal gioco.

La richiesta agli sponsor

E da questo stesso tam tam che è partita la voce di una fuga degli sponsor. Proprio i principali responsabili dell'hashtag "#FuoriKatia" hanno mostrato trionfanti gli screen delle loro conversazioni con il customer care dei prodotti che, nell'attesa, hanno dichiarato di dissociarsi da qualsiasi comportamento scorretto. Nel pomeriggio di oggi, alla vista di Manila Nazzaro e Sophie Codegoni che sbarazzano le dispense portando via una serie di prodotti, l'hashtag è schizzato ancora di più: "Vari sponsor si sono ritirati". Come abbiamo già scritto, in realtà gli sponsor che sono "usciti" dalla casa del Grande Fratello Vip hanno invece terminato il contratto. È cosa ben diversa.