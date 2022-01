Sponsor via dal Grande Fratello Vip per il comportamento dei concorrenti: facciamo chiarezza Non c’è nessuna fuga di sponsor dal GfVip. Solo una cordata di account che sta facendo di tutto per buttare fuori Katia Ricciarelli dal Grande Fratello Vip.

Ci risiamo. Anche quest'anno, dopo una serie di atteggiamenti scorretti, di presunti epiteti non sanzionati in nome dell'attacco al "politicamente corretto" e di altrettante dinamiche poco chiare e poco nobili, gli sponsor del Grande Fratello Vip starebbero scappando via a gambe levate. Sui social, non si parla d'altro. Una serie di account – la maggior parte non riconducibile a una identità che sia reale, tra l'altro – sta festeggiando l'addio di una serie di sponsor pubblicando il momento in cui gli inquilini della casa fanno fagotto di tutti i prodotti e corredando screen di conversazioni con i customer care che, presi in contropiede nel vedersi raccontare degli scazzi tra Katia Ricciarelli e Lulu Selassié, prendono tempo dissociando il marchio da ogni parola detta fuori posto. Ma le cose stanno davvero così? Gli sponsor sono davvero in fuga?

Gli sponsor avrebbero detto addio al Grande Fratello Vip dopo quello che è accaduto nella puntata di ieri, 3 gennaio 2022, e subito dopo la diretta. Katia Ricciarelli è quella messa all'indice per epiteti poco gentili nei confronti di Lulu Selassie: si va da "scimmia" a "principessa a gambe aperte". Chi scrive, tiene bene a mente il primo caso che costrinse il Grande Fratello Vip a normalizzare i toni dopo la reale fuga degli sponsor a seguito di una clamorosa lite tra Baye Dame Dia e Aida Nizar, con il primo che perse la testa gridandogli addosso: "Io te sfonno", azzerando la prossemica e le buone maniere. In quel caso, non ce ne vogliano gli sponsor che avrebbero lasciato il campo quest'anno, ad andare via furono multinazionali da milioni di euro all'anno di fatturato: Givova, Nintendo, Acqua Santacroce, Fratelli Beretta, Cucine Aran e tanti altri. Erano altri tempi, c'erano altri soldi ed era un altro Grande Fratello.

Ma, a ben vedere, anche quest'anno i grandi gruppi che sponsorizzano il GfVip sono ancora saldamente lì – su tutti Givova e Santero. Fanpage.it è riuscita a sentire una fonte vicina a uno tra i grandi gruppi che sponsorizza la casa più spiata d'Italia che conferma di avere addirittura raddoppiato la sua presenza, anche attraverso forniture extra durante il periodo natalizio. Inoltre, ci dicono che non dovrebbe esserci nessuna "fuga", ma solo scadenze di chi ha contratti meno onerosi. E, infatti, tra i gruppi più piccoli, uno tra questi – che preferisce non essere menzionato – ci ha confermato di avere portato il contratto a scadenza naturale. Altri hanno preferito non rispondere. Insomma, non c'è nessun caso, non c'è nessuna fuga. Solo una cordata di account che sta facendo di tutto per buttare fuori Katia Ricciarelli dal Grande Fratello Vip.