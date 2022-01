Alfonso Signorini furioso con Soleil Sorge e Lulù: “Provvedimento disciplinare o non vado avanti” Alfonso Signorini non è più disposto a tollerare la maleducazione e la volgarità dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata del 3 gennaio, il conduttore ha invocato un provvedimento disciplinare.

Nervi tesi durante la puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 3 gennaio. Alfonso Signorini non è sembrato più disposto a tollerare gli atteggiamenti maleducati dei concorrenti. Durante le nomination palesi, il conduttore non ci ha visto più e ha invocato un provvedimento disciplinare nei confronti dei vipponi.

Tensione durante le nomination palesi

Durante le nomination palesi, è esplosa la tensione tra i concorrenti. Manuel Bortuzzo ha nominato Soleil Sorge, consigliandole – dopo averlo imparato sulla sua pelle – di rispondere con più amore e meno odio, "per ottenere amore reciproco". Soleil Sorge ha replicato che lei odia solo "la falsità e la maleducazione". Poi, la conversazione è degenerata nell'ennesimo battibecco tra Soleil e Miriana Trevisan. Le loro voci si sono sovrapposte, rendendo di fatto incomprensibile il senso dei due discorsi. Alfonso Signorini, in sottofondo, intanto continuava a ripetere: "Soleil dicci chi nomini". Poi si è spazientito: "Se continuate a urlare non sentite me. Allora Soleil chi nomini e perché? Silenzio gli altri". La concorrente, nonostante il richiamo, continuava a scontrarsi con Miriana e Lulù e a ignorare il conduttore.

Alfonso Signorini contro Soleil Sorge e i vipponi

Signorini ha richiamato i concorrenti all'ordine e ha tentato, con pazienza, di ottenere la nomination di Soleil Sorge: "Soleil chi nomini. Scusate, perché altrimenti interrompo il collegamento. No, però scusate, poi io mi arrabbio. L'educazione insegna che se io vi dico: ‘Per cortesia, silenzio', fate silenzio. Ma come siete stati educati. In tre anni, è la prima volta che mi capita un disagio di questo tipo, dico la verità. È un disagio". Soleil Sorge, pensando erroneamente di non essere anche lei destinataria del rimprovero, ha commentato comprensiva: "È osceno". Così, Alfonso le ha fatto capire senza mezzi termini, che lei è maleducata esattamente come gli altri concorrenti:

"No, osceno, ma anche tu Soleil mi parli sempre sopra. Osceno di che cosa? Scusate, se io dico: ‘Silenzio' dovete avere rispetto. Ma non perché sono io, perché c'è chi sta facendo un lavoro. È anche per il pubblico a casa che non capisce niente. La prossima volta interrompo il collegamento e mi collego con gli amici a casa, con cui sicuramente avrei un dialogo più fruttuoso".

Lulù è scurrile, il conduttore chiede un provvedimento

La tensione, che sembrava essersi placata, è riesplosa quando Lulù Hailé Selassié ha nominato Soleil, ma ha fatto fatica a dire la sua motivazione, perché Sorge ha ricominciato a parlare in sottofondo. La concorrente etiope si è infuriata: "Alfonso c'è molta loquacità qui, io non posso parlare. A questo punto me ne vado". Alfonso li ha invitati a tornare in salone e lasciando la stanza, Lulù ha esclamato: "Che loquacità, porca tr**a". Signorini era basito e ha invocato un provvedimento disciplinare: