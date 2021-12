Katia Ricciarelli furiosa con Lulù: “Carogna, ma come fa Manuel Bortuzzo a stare con lei” Al Grande Fratello Vip 2021, Katia Ricciarelli sembra essere insofferente a Lulù Hailé Selassié. Prima l’ha definita “carogna” e poi si è chiesta come faccia Manuel Bortuzzo a stare con lei.

A cura di Daniela Seclì

Proseguono le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Katia Ricciarelli, in particolare, sembra avere sviluppato una certa insofferenza nei confronti di Lulù Hailé Selassié. A infastidirla, sarebbe la tendenza della principessa etiope a non dare una mano in cucina, sottraendosi ai turni stabiliti da Manila Nazzaro. Durante la diretta di lunedì 27 dicembre, Manila ha avuto uno scontro con Clarissa Hailé Selassié, che ha difeso la sorella e ha definito l'ex Miss Italia una "vipera travestita da angioletto".

Katia Ricciarelli difende Manila Nazzaro

A seguito dello scontro avvenuto in settimana tra Lulù Hailé Selassié e Manila Nazzaro, alcuni concorrenti avrebbero voluto nominare la principessa etiope, ma la concorrente è stata resa immune. Katia Ricciarelli ha abbracciato Manila Nazzaro per consolarla dopo la puntata e ha esclamato: "La mia coccolona, guai a chi me la tocca. Spacco il muso a tutti. Adesso voglio vedere quando non hanno più l'immunità e sono nominabili". Nazzaro ha commentato: "L'onestà poi paga, non ho mai parlato male di nessuno qua, mai. Se ho detto delle cose un po' così, le ho dette anche in faccia alla persona interessata".

Katia contro Lulù: "Carogna"

Katia Ricciarelli, riferendosi a Lulù Hailé Selassié ha commentato: "Questa è proprio una carogna. Che carogna, non capisco come faccia Manuel a stare con lei". Manila Nazzaro le ha dato ragione: "Mi ha deluso tantissimo. Mi dispiace perché neanche Manuel è venuto a farmi una carezza ed è stata la cosa che più mi ha fatto male. Ho sempre fatto tutto quello che potevo fare per Manuel". Katia ha rincarato la dose: "Tre carognette sono. La più buona è Sophie. Vuoi mettere lei con quelle tre cose lì. Mamma mia". Manila ha concluso esprimendo la sua delusione anche nei confronti di Jessica: "Pure Jessica, io le sono stata accanto di cuore, l'ho aiutata. Tutto questo è stato veramente ingiusto".