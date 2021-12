”È una sconfitta personale”, Manila Nazzaro scoppia in lacrime al GfVip Dopo lo scontro con le Selassié, in particolare contro Lulu che non rispetta i turni di cucina e di pulizia, Manila Nazzaro ha letto gli attacchi di Clarissa via Instagram ed è scoppiata.

Nella puntata del 27 dicembre 2021 del Grande Fratello Vip hanno fatto piangere pure Manila Nazzaro. Dopo lo scontro con le Selassié, in particolare contro Lulu che non rispetta i turni di cucina e di pulizia, Manila Nazzaro ha letto gli attacchi di Clarissa via Instagram ed è scoppiata. Valeria Marini la protegge: "Non è giusto, lei è un simbolo", anche Katia Ricciarelli prova a rincuorarla e persino Alfonso Signorini le consiglia di andare avanti.

Le lacrime di Manila Nazzaro

C'è stato scontro totale al Grande Fratello Vip tra Manila Nazzaro e Lulù Selassie, che ha provato a difendersi: "Io sono una delle poche che alla fine pulisce pure bene". Manila Nazzaro: "Per me è una modalità di rispetto cercare di guidare anche i nuovi. Ci abbiamo messo tre mesi per far funzionare le cose, mica mi diverto a dire come devono essere fatte le cose". Dopo il post di fuoco pubblicato da Clarissa Selassié, Manila Nazzaro è scoppiata:

Leggere certe cose mi intristiscono. Clarissa è stata la prima a cui ho aperto il mio cuore, l'ho trattata come una figlia e leggere certe cose mi fanno male.

La difesa di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha voluto proteggere subito Manila Nazzaro: "Sei un punto di riferimento per la casa del Grande Fratello e come ti stai comportando lo vediamo tutti. Sei una leader, chiaramente i leader sono suscettibili di critiche oppure no, vai avanti per la tua strada". Manila Nazzaro è rimasta molto ferita dalle parole di Clarissa e, tra le lacrime, dopo aver esternato i suoi sentimenti ad Alfonso Signorini, si è fatta rincuorare da tutti all'interno della casa.

Il post di Clarissa

"Di vipere travestite di angioletti ne è pieno il mondo, ma tu cara Manila detieni il primato. Il tuo finto buonismo è imbarazzante, quando vedremo tutti chi sei realmente sarà lì che ci divertiremo". Questo è stato il post di Clarissa che ha causato lo scompenso di Manila Nazzaro.