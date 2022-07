Orietta Berti opinionista del Grande Fratello Vip: “Da concorrente non ci riuscirei” Orietta Berti commenta la sua partecipazione al Grande Fratello Voi, nel ruolo di opinionista al fianco di Alfonso Signorini: “Mi incuriosisce vedere tutta quella gente rinchiusa nello stesso posto”.

A cura di Stefania Rocco

Orietta Berti debutterà nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip a settembre. La cantante è stata scelta da Alfonso Signorini per affiancare Sonia Bruganelli, opinionista per la seconda volta nonostante avesse dichiarato il contrario. Intervistata da Chi, Orietta confessa i motivi che l’hanno spinta ad accettare la proposta del padrone di casa. Si tratta di un debutto per la cantante che, tuttavia, negli ultimi anni si è avvicinata alla televisione più di quanto si immaginasse. “Mi incuriosisce vedere tutta quella gente chiusa nello stesso posto per molto tempo. Con il carattere che ho, non riuscirei. E poi, anche quando viaggio, devo avere almeno una persona della mia famiglia con me, nella stessa stanza. Ma capisco anche che chi vive da solo, e non ha una famiglia a volte possa stare meglio nella Casa che fuori”, ha dichiarato Orietta. E circa la possibilità di una rivalità con la collega Sonia – lo scorso anno la moglie di Paolo Bonolis e la collega Adriana Volpe avevano fatto scintille – ha aggiunto: “Ah, perché, c’è anche da litigare? Pensavo che si potesse discutere solo con i concorrenti. Con Sonia capiterà di non essere d’accordo, ogni persona ha la propria maniera di vedere le cose”.

Orietta Berti vicina ai nuovi idoli della musica: da Fedez ad Achille Lauro

Icona della musica italiana, di recente Orietta ha debuttato con alcuni tra i volti più interessanti della musica moderna. “Noi eravamo più timidi alla loro età, anche se ricordo Franco Battiato che si vestiva già in modo stravagante. Ma erano altri tempi. Adesso, invece, te lo aspetti: quando vedi Achille Lauro con un completo e la cravatta ci rimani, perché te lo aspetti nudo. Ma i valori sono gli stessi. Fedez è un padre che si commuove quando sente la voce dei suoi figli. Ho fatto tante cose con questi ragazzi giovani, anche a Sanremo, e li vedo che si atteggiano, sembrano così sicuri, ma, quando parli con loro lontano dalle telecamere, sono dei cuccioloni che hanno voglia di arrivare per dare una gioia ai genitori o alla fidanzata. È sempre uguale, cambia solo il modo di atteggiarsi”, commenta benevola Orietta.

Il Covid nel 2020: “Con Osvaldo volevano ricoverarci”

Orietta ricorda quindi i primi momenti della pandemia di Covid, quando anche lei è risultata positiva insieme al marito Osvaldo: “Ci volevano portare in ospedale, ma Osvaldo disse: ‘Voglio morire qui, nel mio letto’, e io gli risposi ‘Ok, facciamolo, così siamo insieme’. Pensiamo sempre allo stesso modo, abbiamo vissuto così tanto tempo uniti che la sera non capita mai di dire “non sai cosa mi è successo oggi”. E sulla ripresa dei concerti estivi, ha concluso: “Spostare un concerto a cui magari tante persone lavorano da un anno è una parola. E poi, se lo sposti di due settimane, cosa cambia? I rischi sono gli stessi, perché questa è una cosa lunga. Meglio andarci con le mascherine: bisogna convivere con il rischio. Sono una donna di spettacolo e magari qualcuno dirà ‘lo dici perché a voi conviene'. Ma, allora, se bisogna privilegiare la sicurezza, bisogna spostare i concerti avanti di mesi, e farlo con tutti”.