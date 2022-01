Orietta Berti e il successo di Mille, Fedez: “All’inizio non avevamo pensato a lei” Dopo un anno letteralmente dominato da Orietta Berti, Fedez racconta a Domenica In come nacque l’idea di proporre Mille a Orietta Berti: “La canzone c’era già, a Sanremo lei ci ha stregati”.

A cura di Andrea Parrella

L'estate del 2021 è stata letteralmente dominata dal successo di Mille, la canzone di Fedez, cantata insieme ad Achille Lauro, che è diventata un successo soprattutto grazie alla voce e alla presenza di Orietta Berti, che dopo Sanremo 2021 è stata letteralmente travolta da un affetto immenso dal pubblico e sta vivendo una vera e propria stagione d'oro.

La scelta di Orietta Berti per Mille

Dopo il capodanno da protagonista a L'Anno che verrà, Orietta Berti è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, per un'intervista a lei interamente dedicata, nel corso della quale è intervenuto telefonicamente anche Fedez, alle prese con la positività al Covid, che ha voluto raccontare la genesi di questo successo incredibile, spiegando come sia nata l'idea di proporre la canzone a Orietta Berti: "Eravamo a Sanremo e noi avevamo già il ritornello della canzone e inizialmente stavamo pensando ad altre figure femminili. Quando abbiamo visto Orietta scendere le scale di Sanremo, abbiamo avuto la folgorazione".

Fedez spiega il successo di Mille

Un successo assolutamente imprevedibile per dimensioni, che ha tenuto testa nel corso dell'estate, con una coda lunga proseguita anche nel periodo autunnale e che ancora oggi fa discutere. Un successo che non era tuttavia prevedibile, come Fedez ha spiegato rispondendo a Mara Venier: "Il bello della musica è che nulla sia prevedibile, fa parte di questo magico mondo. Credo sia stato un bel segnale di sperimentazione musicale, fino a quest'estate eravamo un po' ancorati al modello reggaeton, mentre quest'estate abbiamo rispolverato il revival anni Ottanta, unendo le generazioni. Non abbiamo inventato del nuovo perché nulla è nuovo, però abbiamo provato a fare qualcosa di diverso". Nei giorni scorsi per Mille l'ennesimo traguardo, visto che la canzone ha raggiunto il sesto disco di platino e continua ad essere in testa a tutte le classifiche.