Orietta Berti su Fedez: “Le sue parolacce mi danno fastidio. Lui dice che è per il divorzio e la malattia”

A cura di Daniela Seclì

Orietta Berti è tornata a parlare del rapporto con Fedez. Nelle scorse settimane, nel corso di una puntata di Pulp Podcast, lo aveva bonariamente rimproverato, dicendo di reputare il suo attuale modo di esprimersi troppo volgare e di averlo trovato incattivito. Il rapper aveva attribuito la causa al divorzio da Chiara Ferragni. In queste ore, la cantante ha approfondito l'argomento nel corso di un'intervista.

Orietta Berti torna a parlare di Fedez e del suo modo volgare di esprimersi

Orietta Berti ha rilasciato un'intervista a TvBlog. La cantante è tornata a parlare del rimprovero rivolto a Fedez nei giorni scorsi e ha ribadito il suo punto di vista: "Gli ho fatto notare che ora dice sempre parolacce. Lui mi ha risposto che in passato non aveva alle spalle un divorzio e una malattia". Dunque, il motivo del suo linguaggio più aspro sarebbe da ricondursi alle vicende difficili che ha affrontato negli ultimi anni. Orietta Berti, poi, ha dichiarato che il modo di esprimersi di Fedez in realtà accomuna molti giovani di oggi e c'è il rischio concreto che ci si possa abituare: "Alla fine ci si abitua. Per via del mio carattere e della mia personalità, mi dà però fastidio quando qualcuno dice le parolacce".

La cantante svela cosa pensa del rapper

Orietta Berti ha espresso il suo apprezzamento per la canzone Battito, che Fedez ha portato al Festival di Sanremo 2025: "È molto bella, è una sua biografia". Poi ha detto di averlo trovato migliorato e con una maggiore sicurezza, nonostante abbia notato in lui una spiccata sensibilità che lo porta a emozionarsi con facilità:

Lui è molto sensibile e si emoziona tanto; ha sempre dato molto peso alle emozioni. I giovani devono pensare che la salute viene prima di tutto, devono mettersi in testa che il benessere fisico e psicologico è la cosa primaria della vita.