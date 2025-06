video suggerito

Orietta Berti rimprovera Fedez: "Sei peggiorato, il divorzio ti ha incattivito. Quando ti ho conosciuto piangevi per tuo figlio" Orietta Berti ha anche giustificato il cambiamento di Fedez: "Ha subito tante cose ingiuste ed è facile che uno si possa incattivire".

A cura di Daniela Seclì

Orietta Berti è stata ospite di Fedez in una puntata di Pulp Podcast. Davanti all'ennesima parola scurrile pronunciata da Fedez, la cantante è intervenuta e l'ha rimproverato per il linguaggio. Il trentacinquenne ha dato la colpa al divorzio e Orietta Berti gli ha dato ragione: "Il divorzio ti ha incattivito".

Orietta Berti rimprovera Fedez

Orietta Berti si è raccontata nella puntata di Pulp Podcast del 2 giugno. A un certo punto, però, è rimasta colpita dall'ennesima parola scurrile usata da Fedez. E così lo ha rimproverato: "Posso dire una cosa? Federico sei peggiorato nel linguaggio". Fedez ha spiegato all'artista: "Sai cos'è? È il divorzio Orietta". Berti gli ha dato ragione: "A volte sì, incattivisce quello". E il cantante ha confermato: "È vero sì". Marra ha stuzzicato Fedez: "Questa è brutta però, io ci sarei rimasto malissimo". Ma il trentacinquenne ha ammesso che Orietta Berti ha ragione.

La cantante ricorda il primo incontro con Fedez

Orietta Berti, poi, ha ricordato il primo incontro con Fedez: "Quando l'ho conosciuto, lui ha parlato del suo bambino – perché la sua bambina non era ancora nata – e si è messo a piangere". Fedez, dopo avere dato ragione a Marra che sosteneva che il suo amore per i figli non sia mai mutato, ha aggiunto: "Sono un po' più punkabbestia". Orietta Berti, allora, ha voluto spezzare una lancia a suo favore, sostenendo di reputarlo un bravo ragazzo che dimostra un rispetto che non è consuetudine nel mondo dello spettacolo. Si è anche detta convinta che abbia subito troppe ingiustizie:

Ha avuto tante cose che non sono giuste e quindi è facile che uno si possa incattivire, è giusto che lui si incattivisca. Non è giusto quello che gli hanno detto. Lui è un bravo ragazzo. Lui rispetta il prossimo come non fanno di solito in questo ambiente.