Orietta Berti rimprovera Fabio Rovazzi: "Ha detto che è andato in vacanza, ma non mi convince" Orietta Berti e Fabio Rovazzi sono stati ospiti di una live su Twitch. I due hanno avuto modo di parlare di una vicenda per cui hanno avuto una piccola discussione.

"Dissing" tra Orietta Berti e Fabio Rovazzi. I due, ospiti di una live su Twitch, si sono resi protagonisti di un piccolo botta e risposata dai toni falsamente esagerati. Era chiaro, infatti, come la cantante non fosse realmente offesa con il suo collega più giovane, colpevole di aver ritardato l'uscita del loro disco.

Orietta Berti: "Non ho ancora fatto pace con Rovazzi"

Ospite di una live su Twitch dello streamer Il Rosso, Orietta Berti ha annunciato di "non aver ancora fatto pace con Fabio Rovazzi". "Non siamo ancora in pace perché mi ha rallentato l'uscita del disco – ha spiegato l'artista – Il disco uscirà il 27 di giugno, ma è tutta colpa di Rovazzi perché lui è andato in vacanza e dovevamo finire il disco e fare il video. Lui non c'era". La cantante, poi, ha lasciato intendere di non essere assolutamente certa che il suo collega fosse effettivamente in ferie: "A me questa vacanza in Thailandia non mi convince tanto perché quando l'ho visto il 4 di giugno per fare il video era bianco come un lenzuolo. Uno che va in Thailandia come minimo si abbronza". E ancora: "Lui ha trovato la scusa che l'aria condizionata dell'aereo gli ha fatto andar via l'abbronzatura. A me questa cosa non convince". Rovazzi, ridendo, ha assicurato: "Ma ci sono andato! Posso andare in vacanza? Non vado in vacanza da un anno, posso andarci una volta?"

Orietta Berti: "Io e Fedez ci sentiamo spesso"

Anche tempo fa, in un'intervista al Corriere della Sera, Orietta Berti aveva accennato alla "diatriba" con Rovazzi. Parlando dei rapporti con Fedez, invece: "Ci sentiamo spesso, è sempre gentile nei miei riguardi. Nel suo podcast mi ha fatto conoscere questi due rapper, Ski & Wok, che sono due patatoni. Con Federico abbiamo parlato di letteratura russa, io sono entusiasta di Evtušenko e delle sue poesie".