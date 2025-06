video suggerito

Fedez regala dei Labubu ai figli Vittoria e Leone: "Chiara Ferragni gli ha detto che compro cose tarocche" Fedez fa un vago riferimento al rapporto di co-genitorialità con Chiara Ferragni, rivelando che l'influencer avrebbe raccontato ai figli Leone e Vittoria che un regalo ricevuto dal padre sarebbe un'imitazione: "Adesso pensano che ogni regalo che gli faccio sia tarocco".

A cura di Stefania Rocco

Fedez rende pubblico un raro spaccato che racconta il rapporto con Chiara Ferragni dopo la separazione, soprattutto in relazione al comune legame con i figli Leone e Vittoria. Il rapper, nel corso di una delle ultime puntate del podcast “Pulp”, ha rivelato quanto sarebbe accaduto con un regalo fatto ai bambini nati dal matrimonio con l’influencer, complice la passione dei piccoli per gli ormai famosissimi “Labubu”.

Fedez e i “Labubu” tarocchi regalai involontariamente ai figli

Parlando con Mr Marra e con l’ospite Orietta Berti, Fedez ha raccontato di avere fatto ai figli Leone e Vittoria un dono che, tuttavia, la ex moglie sembrerebbe non avere apprezzato. “I miei figli collezionano i Labubu, ma gliene ho comprati tarocchi”, ha raccontato il rapper facendo riferimento ai popolari pupazzetti che hanno scatenato una vera e propria mania in tutto il mondo. Ma l’eccitazione di Leone e Vittoria si sarebbe spenta una volt che i bambini sono tornati a casa: “Sono tornati dalla mamma e la mamma gli ha detto che papà compra le cose tarocche. Quindi desso qualsiasi cosa io compri ai miei figli sono tarocchi”. Poi una precisazione dell’artista che ha rivelato di non avere compreso di stare comprando merce contraffatta: "Li ho trovati tarocchi, ma non sapevo che fossero tarocchi”.

Il rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni dopo la separazione

Al momento, la situazione tra Fedez e Chiara Ferragni non sarebbe di assoluta serenità. Gli strascichi del problematico divorzio hanno investito entrambi, pirtandosli a scontrarsi in più di un’occasione non posso ancora essere considerati completamente archiviato. È stato Fedez, più che Chiara, a parlare di una separazione complessa segnata da una serie di divergenze di vedute. A partire da quei concitati momenti seguito all'annuncio della separazione, i due non sono mai più stati fotografati insieme salvo che per i party dei loro figli ai quali presenziano ancora entrambi.