Quando inizia il Grande Fratello Vip 7, svelata la data di partenza del reality show Il GF Vip 7 ha ufficialmente una data di inizio: il reality con Alfonso Signorini al timone tornerà in onda su Canale 5 con nuovi volti protagonisti e Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opinioniste.

A cura di Gaia Martino

Mentre Alfonso Signorini lancia indizi su Instagram per anticipare i nomi dei prossimi concorrente del Grande Fratello VIP, arriva finalmente la data di partenza del reality. Una nuova edizione sta per partire con Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opinioniste: sull'ultimo numero del settimanale Chi pubblicato si legge la data precisa di messa in onda con la prima puntata.

Quando inizia il GF VIP 7

I protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello VIP si stanno godendo le vacanze prima di tornare nello studio di Alfonso Signorini che aprirà le sue porte a partire dal 12 settembre 2022. Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le opinioniste di un nuovo capitolo della Casa più spiata d'Italia che vedrà al suo interno nuovi volti protagonisti. I nomi dei papabili concorrenti che circolano non sono ancora del tutto ufficiali: il conduttore nelle ultime settimane si sta divertendo a lanciare indizi.

I concorrenti della prossima edizione del GF VIP

I concorrenti ufficiali non sono ancora stati annunciati ma le indiscrezioni che circolano combacerebbero con gli indizi dati da Alfonso Signorini. Potrebbero entrare a far parte della prossima edizione del reality una vecchia protagonista, Pamela Prati, e Chadia Rodriguez. Si parlerebbe anche di Charlie Gnocchi, figlio di Gene, Rita Dalla Chiesa che ha dichiarato di "starci ancora pensando", Leonardo Tumiotto, Max Felicitas. Nelle ultime ore è arrivato un nuovo indizio attraverso le stories del conduttore: "Guardate cosa si è dimenticato il quinto concorrente del GF VIP 7" ha scritto a corredo di una foto di un pallone della Serie A. Secondo diversi spettatori potrebbe trattarsi di Diego Armando Maradona Junior, secondo altri invece quell'oggetto potrebbe appartenere a Ciro Ferrara che già in passato ha partecipato ad Amici Celebrities.