Alfonso Signorini svela un altro indizio sul GF Vip 7, chi potrebbe essere il terzo concorrente Alfonso Signorini ha svelato su Instagram un nuovo indizio sul terzo possibile concorrente del Grande Fratello Vip. Il conduttore ha mostrato una mano che indossa un gioiello-catena d’oro. Secondo alcuni potrebbe trattarsi di George Ciupilan, tiktoker e influencer di 20 anni, in passato protagonista de Il Collegio.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continuano gli indizi social di Alfonso Signorini sui concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo lo smalto rosso e una borsetta rosa, secondo alcuni rispettivamente riconducibili a Pamela Prati e Chadia Rodriguez, il conduttore del reality di Canale5 ha condiviso tra le sue storie una mano che indossa un gioiello con catene d'oro. Di chi potrebbe trattarsi questa volta?

Chi potrebbe essere il terzo concorrente del GF Vip

"Catene al polso per il terzo concorrente del GF Vip 7. Ma solo al polso..", ha scritto Signorini sul suo profilo Instagram dando così ai follower un nuovo indizio sul prossimo concorrente del GF Vip 7 e scatenando la loro curiosità. Ad accompagnare la descrizione la foto di una mano che indossa un gioiello-catena d'oro. Secondo alcuni potrebbe trattarsi di George Ciupilan, che in diverse foto pubblicate sui social indossava proprio la stessa catena. È un giovane tiktoker e influencer da milioni di follower, ha 20 anni ed è di origini rumene. In passato è già apparso sul piccolo schermo, dove è stato uno dei protagonisti della seconda edizione del reality di Rai2 Il Collegio e de La Caserma. Gli indizi sembrano portare a lui, ma per il momento non c'è ancora nessuna conferma.

I papabili nomi dei concorrenti del GF Vip 7

L'inizio della prossima edizione del GF Vip 7 è sempre più vicina e fervono i preparativi. I nomi dei concorrenti nel cast continuano a rincorrersi e alcuni sembrano essere ormai una certezza. Quasi a confermarlo anche il giornalista Gabriele Parpiglia, il qualche ha dato come presenza pressoché certa Pamela Prati (per lei un ritorno dopo la "fuga" in taxi di qualche edizione fa") e Chadia Rodriguez. Rita dalla Chiesa, invece, raggiunta da Fanpage.it ha raccontato di essere stata contattata dal conduttore ma di star pensando ancora alla proposta ricevuta.