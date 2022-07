Diego Armando Maradona Jr al Grande Fratello Vip, il possibile colpaccio di Signorini Alfonso Signorini ha lasciato un nuovo indizio sui suoi social che ha già fatto sognare il pubblico sull’identità del nuovo concorrente. Secondo diversi spettatori potrebbe trattarsi proprio del figlio del campione di calcio argentino.

A cura di Giulia Turco

Storie di calcio, di famiglia. La casa del Grande Fratello Vip si prepara ad ospitare un’altra grande storia, che potrebbe essere quella di Diego Armando Maradona. Alfonso Signorini ha lasciato un nuovo indizio sui suoi social che ha già fatto sognare il pubblico sull’identità del nuovo concorrente. Secondo diversi spettatori potrebbe trattarsi proprio del figlio del campione di calcio argentino.

L'ipotesi figlio di Maradona alternata da Ciro Ferrara

“Guardate che cosa si è dimenticato il quinto concorrente del GFVip 7…”, scrive Signorini a corredo dello scatto di un pallone da calcio, accompagnato dalla musica di O sole mio di Luciano Pavarotti in sottofondo. Il riferimento a Napoli è chiaro, che ci sia un collegamento con un campione sportivo anche. Sui social le prime ipotesi si sono già concentrate su Diego Armando Maradona Jr, dal momento che l'allenatore in uno scatto sul suo profilo Instagram, sullo sfondo il Vesuvio, mostra tra le mani un pallone molto simile. Sarà il suo? C’è chi ipotizza che il personaggio in questione potrebbe essere invece Ciro Ferrara, che già partecipò ad Amici Celebrities.

La storia di Diego Armando Maradona Jr e il rapporto col padre

Classe 1986, Diego Jr è nato quando il padre era appena diventato campione del mondo dalla relazione con Cristina Sinagra.La paternità viene riconosciuta solo nel 1993 e insieme anche il cognome Maradona. Il primo incontro col padre è avvenuto nel 2003. “Fu gentile, mi disse delle belle cose ma non ci fu un seguito. Lui in quel momento non stava bene, non era pronto, per la droga”, avrebbe raccontato in seguito. Maradona lo ha riconosciuto come figlio solo nel 2007. Oggi Diego Jr allena il Napoli United e commenta le partite su Radio Crc. Ha due figli, nati dal matrimonio con Nunzia Pennino: Diego Matias e India Nicole.