Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis di nuovo a Formentera, la coppia dà un calcio alle voci di crisi Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis immortalati in spiaggia all’isola delle Baleari, dove stanno trascorrendo le vacanze insieme agli amici. Foto che mettono a tacere definitivamente ogni voce su un’eventuale crisi.

A cura di Andrea Parrella

Vacanze a Formentera per Sonia Bruganelli, che in queste ore ha condiviso, come spesso fa attraverso i suoi account social, i momenti in compagnia di amici e collaboratori con cui spesso condivide momenti di svago. Bruganelli sta trascorrendo alcuni giorni nell'isola delle Baleari, dove era già stata nelle scorse settimane.

Le foto con Bonolis al mare

Non è presente sui social, ma a Formentera con lei c'è anche Paolo Bonolis, immortalato al mare con la moglie dal settimanale Nuovo, a distanza di alcune settimane dalla circolazione delle voci di crisi tra i due, che erano state smentite proprio dalla coppia con un video che aveva messo a tacere ogni interrogativo sulla loro stabilità di coppia.

Il ritorno al GF Vip

Intanto Sonia Bruganelli a settembre tornerà in televisione nei panni di opinionista del Grande Fratello Vip. Parlando del suo ritorno nel programma, Bruganelli aveva descritto così la dinamica che aveva preceduto la sua conferma: "Non che io volessi essere corteggiata perché io realmente faccio un altro lavoro, e per me la priorità ce l'ha la produzione, però devo dire che per me è stato molto bello sentirmi dire da Alfonso che voleva che lo aiutassi in questa seconda mia esperienza, che si era trovato molto bene con me".

Un ruolo che riprende dopo il debutto della scorsa stagione, affiancata nella prossima edizione da Orietta Berti, che sostituisce Adriana Volpe sulla poltrona di opinionista. A proposito di Berti, Bruganelli aveva detto: “Orietta Berti è un mito, è una donna con un carisma incredibile. Si è saputa reinventare negli anni, ha capito qual era il mood, si è presa non troppo sul serio e questo è sintomo di grande intelligenza. Anche quest'altra esperienza che farà è un'altra scommessa forte e lei non ha mai paura di mettersi in gioco. Tanto di cappello”.