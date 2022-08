Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis nelle foto di coppia, i rumors sulla crisi sono solo un ricordo Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis complici a Formentera scacciano i rumors sulla crisi e navigano in acque tranquille nelle foto pubblicate dal settimanale Vero.

A cura di Redazione Spettacolo

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis complici a Formentera scacciano i rumors sulla crisi e navigano in acque tranquille nelle foto pubblicate dal settimanale Vero. Sono mesi che si rincorrono le voci sul momento delicato che starebbero vivendo a livello sentimentale, un momento che avrebbe spinto la Bruganelli ad accettare un secondo giro come opinionista sulla giostra del Grande Fratello Vip.

Dopo aver lasciato a intendere che non avrebbe partecipato per la seconda volta, ha accettato inaspettatamente la poltrona rossa a fianco ad Orietta Berti, che sostituirà Adriana Volpe. Alla domanda di un fan su Instagram su quanto fossero ancora una coppia lei e Bonolis, la Bruganelli ha risposto che lei e Bonolis lo saranno per sempre, essendo genitori di tre figli (Silvia, Davide ed Adele).

La risposta non avrebbe convinto i followers, che avrebbero visto un'ulteriore conferma sul suo distacco dal noto conduttore di Avanti un altro. Niente di più lontano dalle immagini che hanno condiviso sui social e che sono state già pubblicate dal settimanale Nuovo prima di queste ultime diffuse da Vero. Il "momento delicato" non riguarderebbe il marito e il loro equilibrio sentimentale, decadono così i pensieri di chi aveva letto dell'altro anche nella sua motivazione sull'accettazione del ruolo di opinionista al Gf Vip per la seconda volta e nonostante le reticenze iniziali.

Intanto, proseguono anche i casting per la nuova stagione di Avanti un altro e la scelta della nuova Bonas ha già sollevato le solite polemiche, coinvolgendo proprio la Bruganelli nel ruolo di selezionatrice per la Sdl Tv, la sua società che si occupa dei casting di molti programmi, inclusi quelli di Bonolis. "Sophie Codegoni non è stata raccomandata, ha fatto il provino come tutte le altre" ha dovuto precisare l'imprenditrice in un video.