Perché Sonia Bruganelli torna al GF come opinionista: “La proposta arrivata in un momento delicato” Sonia Bruganelli ha spiegato perché ha deciso di tornare come opinionista alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, nonostante più volte avesse detto di non voler replicare l’esperienza dello scorso anno: “La proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato, ho pensato fosse un segno”. Al suo fianco in studio Orietta Berti.

A cura di Elisabetta Murina

Sonia Bruganelli tornerà come opinionista al Grande Fratello Vip. Una notizia che circa un mese fa è arrivata quasi a sorpresa, dopo che più volte la diretta interessata, moglie di Paolo Bonolis e produttrice tv, aveva espresso la sua volontà di non tornare a ricoprire di nuovo quel ruolo nel reality. Ma allora per quale motivo ha accettato? Cosa le ha fatto cambiare idea? A fare chiarezza è stata lei stessa con alcune storie pubblicata su Instagram.

Sonia Bruganelli spiega perché tonerà al GF Vip

"Perchè hai deciso di rifare il GF? Avevi detto una sola volta", ha chiesto un utente a Sonia Bruganelli in una sessione di domande e risposte via Instagram. L'opinionista, che il prossimo anno sarà affiancata da Orietta Berti in studio, ha fatto chiarezza riguardo la sua decisione e ha sciolto così ogni interrogativo rimasto finora in sospeso: "Perché la proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta". Sarà allora una Sonia Bruganelli diversa rispetto alla precedente edizione? Ancora presto per dirlo, ma stando alle sue parole è probabile che sarà una versione più leggera e divertente di se stessa in quel ruolo.

Sonia Bruganelli commenta Orietta Berti come opinionista

Ad affiancarla in studio in questa edizione non ci sarà più Adriana Volpe ma Orietta Berti, che per la prima volta approda in tv in questo ruolo inedito. Nel corso della sessione di domande e risposte via Instagram, la moglie di Paolo Bonolis ha voluto commentare anche la sua nuova compagna di viaggio. E quando un utente le ha chiesto: "Sarà più bacchettona Adriana o Orietta?", l'opinionista non ha avuto dubbi: "Orietta non ha paura del giudizio del pubblico. Si mette in gioco". Non resta che aspettare metà settembre per vedere come sarà la nuova coppia di opinioniste nel reality condotto da Alfonso Signorini e in onda su Canale 5 in prima serata.