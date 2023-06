Chi è Francesca Brienza, la fidanzata del nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia Francesca Brienza è la compagna di Rudi Garcia, nuovo allenatore del Napoli. Ha 37 anni, è nata a Roma ed è una giornalista sportiva. Il primo incontro nel 2014, quando lui allenava la Roma e lei lavorava per Roma Tv. Per il momento non sono ancora convolati a nozze.

A cura di Elisabetta Murina

Francesca Brienza è la compagna di Rudi Garcia, nuovo allenatore del Napoli dopo Spalletti. Ha 37 anni ed è una giornalista e conduttrice sportiva. Il primo incontro nel 2014, quando lui allenava la Roma e lei lavorava per Roma Tv, il canale della squadra giallorossa. Per il momento non sono ancora convolati a nozze, anche se nel 2021 la nuova "First Lady" del Napoli aveva annunciato il matrimonio. Per Garcia sarebbe il primo: in passato è stato fidanzato con Veronique, che l'ha reso padre di tre bambine, Carla, Eva e Lena.

Chi è Francesca Brienza, giornalista sportiva e fidanzata di Rudi Garcia

Francesca Brienza

Nata a Roma, Francesca Brienza ha 37 anni ed è una giornalista sportiva. Alle spalle una laurea in Beni Culturali all'Università di Roma Tor Vergata e una partecipazione a Miss Italia. Quando fu chiamata per la prima volta a Roma Channel, ha raccontato, "ero tifosa ma non così ferrata, ero l'unica ragazza della redazione". poi la tv nazionale, prima con Il processo del lunedì, poi con Tiki Taka e Quelli che il calcio. Di recente si è occupata di calcio femminile su La7.

Come si sono conosciuti Rudi Garcia e Francesca Brienza

Brienza e Garcia si sono incontrati per la prima volta nel 2014, ben nove anni fa. All'epoca lui era allenatore della Roma, mentre lei lavorava come giornalista di Roma TV, emittente televisiva dedicata alla squadra Giallorossa. I due hanno 22 anni di differenza. L'incontro a Trigoria, dove si allenava la squadra. All'inizio hanno cercato di mantenere privata la loro relazione, tanto che il primo appuntamento avvenne in Francia, lontano da occhi indiscreti. Sono poi usciti allo scoperto, ufficializzando la relazione, con una foto scattata all'ombra del Colosseo.

Leggi anche Pensavo fosse Marisa Laurito e invece era Francesco Paolantoni: nudo in strada per lo scudetto del Napoli

Rudi Garcia e Francesca Brienza

La storia d'amore con Rudi Garcia

Dal 2021 ad oggi, Brienza e Garcia non si sono più lasciati. Negli anni il loro amore è cresciuto sempre di più, tanto che pare sia arrivata anche la proposta di matrimonio. In un'intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna nel 2021, la giornalista aveva annunciato che si sarebbe sposata con il neo allenatore del Napoli, anche se ad oggi l'unione non è ancora stata celebrata, però è probabile che accada presto. Per amore, Brienza l'ha seguito prima a Lione e poi in Arabia Saudita, godendosi ora il suo ritorno in Italia. Prima di conoscere la sua attuale compagna, Garcia ha avuto una lunga relazione con Veronique, che l'ha reso padre di tre bambine Carla, Eva e Lena.