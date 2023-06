Rudi Garcia papà per la quarta volta: presto nascerà il primo figlio con Francesca Brienza Francesca Brienza ieri ha spento 37 candeline con il pancione in bella vista: la giornalista sportiva e compagna del nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia è in dolce attesa. Sarà il quarto figlio per il tecnico francese dopo Carla, Eva e Lena nate dalla precedente relazione con Veronique.

A cura di Gaia Martino

Francesca Brienza, la compagna del nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia, è in dolce attesa. Stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, ieri sera la coppia era a Roma per festeggiare il 37esimo compleanno della giornalista sportiva e al momento del brindisi avrebbero annunciato che presto nascerà il loro primo figlio insieme. Per il tecnico francese, pronto ad allenare gli azzurri dalla prossima stagione, si tratta del quarto dopo Carla, Eva e Lena nate dalla precedente relazione con Veronique. La notizia circolata troverebbe conferma anche in un video che circola sui social che ritrae la festeggiata mentre spegne le candeline: in bella vista il pancione.

Il video di Francesca Brienza e Rudi Garcia al compleanno di lei

Francesca Brienza, giornalista 37enne, ieri sera ha spento le candeline con amici e parenti: sui social circola il video nel quale sembrerebbe chiara la gravidanza, quasi agli sgoccioli. In primo piano c'è la festeggiata con un abito attillato nero, poi il pancione con la collana "Chiama angeli", caratteristica delle donne incinte.

Prima di sposarsi dunque nascerà il loro primo figlio di cui però non si conosce il sesso: nel 2021 Lady Garcia aveva annunciato che presto sarebbero convolati a nozze.

Chi è Francesca Brienza

Nata a Roma, ha 37 anni ed è una giornalista sportiva. Francesca Brienza partecipò a Miss Italia dopo essersi laureata, e prima di essere contattata per lavorare a Roma Channel. Da lì è iniziata la sua carriera nel mondo dello sport: ha lavorato con Tiki Taka, Quelli che il calcio, poi si è occupata di calcio femminile su La7. Proprio l'amore per lo sport le ha permesso di conoscere il suo attuale compagno e futuro papà del suo primo figlio: nel 2014, quando lui era allenatore della Roma, si incontrarono a Trigoria, dove si allena la squadra giallorossa, e da lì non si sarebbero mai più separati. Sui social è molto attiva ed è seguita da oltre 78 mila followers.