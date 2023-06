Marc Anthony è diventato papà per la settima volta: è nato il primo figlio con Nadia Ferreira Marc Anthony è diventato papà per la settima volta: è nato il primo figlio con Nadia Ferreira, la modella 23enne alla quale è legato da oltre un anno. Il primo scatto su Instagram: “Il tempismo di Dio è perfetto”. Il bebè è nato nel giorno in cui in America si festeggia la festa del papà.

A cura di Gaia Martino

Marc Anthony è diventato papà per la settima volta: ieri, domenica 18 giugno 2023, è nato il primo figlio con la moglie Nadia Ferreira. Il cantante statunitense con un post su Instagram ha annunciato la lieta notizia sottolineando che il nuovo arrivato è nato nel giorno in cui in America si festeggia la Festa del Papà. "Il tempismo di Dio è sempre perfetto", le parole a corredo di una foto della coppia con il bebé in braccio.

L'annuncio della nascita: "Il tempismo di Dio è perfetto"

Con un post di coppia Marc Anthony e Nadia Ferreira, marito e moglie dallo scorso gennaio, hanno annunciato la nascita del loro primo figlio insieme. Non è specificato il sesso del bebé, ma la data di nascita resterà impressa nella mente del papà: il 18 giugno in America si festeggia la Festa del papà e proprio per questo motivo il cantante ha scritto "Il tempismo di Dio è sempre perfetto. Buona festa del papà" come didascalia al post.

Per Marc Anthony si tratta del settimo figlio, per la modella 23enne invece del primo: "Grazie Dio" ha scritto tra le stories dopo il parto.

I figli di Marc Anthony nati dalle precedenti relazioni

Marc Anthony ha conosciuto ieri il suo settimo figlio, di cui però non è stato specificato il nome. Prima di conoscere Nadia Ferreira, il cantante ha avuto altri figli nati da precedenti relazioni. Dalla relazione con Debbie Rosato sono nati Ariana e Chase, nel 2000 ha poi sposato Dayana Torres dalla quale ha avuto altri due figli, Christian e Ryan. Nel 2008 dal matrimonio con Jennifer Lopez è diventato poi papà dei gemelli Max e Emme. La relazione con Nadia Ferreira è salita alla ribalta nel 2022 prima che entrambi confermassero la relazione con un selfie condiviso su Instagram. A febbraio 2023 l'annuncio della dolce attesa nel giorno di San Valentino: "Il miglior regalo di sempre. Grazie Dio per questa benedizione così grande nella nostra vita".