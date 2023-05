Gustav e Carina di Danimarca genitori a 54 anni, nato il primo royal baby da madre surrogata Gustav e Carina di Sayn-Wittgenstein-Berleburg sono diventati genitori a 54 anni da maternità surrogata. Il nipote della regina Margrethe II e la scrittrice sposata nel 2022 hanno accolto il loro primo figlio nato il 26 maggio scorso.

A cura di Stefania Rocco

Gustav e Carina di Sayn-Wittgenstein-Berleburg, principi di Danimarca, sono diventati genitori grazie alla maternità surrogata. Il principe, nipote della regina Margrethe II, e la scrittrice sposata nel 2022 hanno accolto il loro primo figlio a 54 anni. Il bambino, un maschietto, è nato il 26 maggio scorso. La notizia è stata ufficializzata dalla Casa reale danese.

La nota della famiglia reale danese

“Venerdì 26 maggio, le altezze reali il principe Gustav e la principessa Carina di Sayn-Wittgenstein-Berleburg sono diventati genitori”, si legge nella nota diffusa via Instagram dalla famiglia reale danese, “Il principe è nato negli Stati Uniti con l’aiuto di una madre surrogata. Sia il principe Gustav che la principessa Carina hanno assistito alla nascita”. Non è stato ufficializzato il nome dell’ultimo membro della famiglia reale danese. La vicenda, che segna una svolta storica per le monarchie europee, è stata accolta non senza polemiche. La maternità surrogata è legale in Danimarca, ma non in Germania dove i principi Gustav e Carina vivono.

Perché Gustav e Carina di Danimarca sono diventati genitori a 54 anni

La scelta di diventare genitori a 54 anni ha ragioni precise per Gustav e Carina di Danimarca. I principi hanno dovuto attendere a lungo prima di potersi sposare a causa delle leggi che regolano la vita nella casata del principe. Secondo una clausola istituita dal nonno di Gustav di Sayn-Wittgenstein-Berleburg nel 1930, i suoi discendenti avrebbero perso il titolo laddove non avessero sposato una donna “protestante, nobile e ariana” (Gustav Albrecht era un ufficiale della Wehrmacht, nome assunto dalle forze armate tedesche durante la Seconda guerra mondiale). Caratteristiche che la modella e scrittrice americana di discendenza messicana non incarnava. Coppia dal 2008, solo nel 2022 i principi sono riusciti a sposarsi.