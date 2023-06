Ian Somerhalder di The Vampire Diaries papà bis, è nato il secondo figlio con Nikki Reed Ian Somerhalder, star della serie The Vampire Diaries, è diventato papà per la seconda volta. La compagna Nikki Reed, attrice, ha annunciato la nascita del loro secondo figlio, dopo l’arrivo della piccola Boddhi Soleil cinque anni fa.

A cura di Elisabetta Murina

Ian Somerhalder è diventato padre per la seconda volta. L'attore della serie The Vampire Diaries e la compagna Nikki Reed, attrice, hanno annunciato la nascita del loro secondo figlio, dopo l'arrivo della piccola Boddhi Soleil cinque anni fa.

L'annuncio della nascita

È con una storia pubblicata su Instagram che Nikki Reed ha annunciato la nascita del secondo figlio avuto con il compagno Ian Somerhalder. Il piccolo, di cui i genitori non hanno voluto svelare il nome per il momento, è nato in realtù qualche settimana fa, anche se la coppia ha voluto darne notizia solo ora. Il bebè è nato in casa, con un parto in acqua: "Qualche settimana fa abbiamo accolto nostro figlio in quello che può essere descritto come uno dei giorni più belli della mia vita. È nato in casa nell'acqua e circondato da tanto amore, in un istante il mio cuore si è raddoppiato”.

La neo mamma ha poi spiegato di voler proteggere la privacy del piccolo e che per questo sceglie con molta cura cosa mostrare sui social. Poi ha ringraziato tutti coloro che le hanno mandato messaggi d'amore:

Come tutti sapete, ho confini molto forti riguardo ai social media, soprattutto quando si tratta di bambini e di ciò che scelgo di mostrare al mondo. Volevo condividere la notizia per prima, così posso dire grazie in anticipo per aver onorato quei confini e per aver inviato positività, gentilezza e AMORE”.

La famiglia di Ian Somerhalder e Nikki Reed

Nonostante siano piuttosto riservati, Ian Somerhalder e Nikki Reed hanno voluto condividere sui social alcuni momenti importanti della loro storia d'amore. Dopo solo un anno di fidanzamento, nel 2015 sono convolati a nozze diventando ufficialmente marito e moglie. Nel 2018, poi, l'attrice (nota anche per il suo ruolo nella saga ti Twilight) è rimasta incinta della loro prima figlia, Bodhi Soleil, di cui hanno scelto di condividere con i fan pochi scatti sui social. La privacy, per entrambi, è da sempre molto importante. L'annuncio della seconda gravidanza era arrivato all'inizio di quest'anno, con un post su Instagram.