L’ex corteggiatrice Valentina Pivati mamma bis: è nata la seconda figlia Camila L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Valentina Pivati è diventata mamma per la seconda volta: è nata la figlia Camila, una sorellina per Alycia. Dopo la breve storia d’amore con Mariano Catanzaro, la Pivati ha conosciuto Andrea, suo compagno tutt’oggi e padre delle sue figlie.

A cura di Gaia Martino

Valentina Pivati, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che fu scelta da Mariano Catanzaro, è diventata mamma per la seconda volta. Dopo la breve relazione con l'ex tronista, Valentina conobbe Andrea Concato, divenuto il suo compagno e oggi padre delle sue figlie. Nel 2021 è infatti nata la primogenita Alycia, nelle ultime ore una sorellina per lei, Camila. "Scusate l'assenza ma si è presentato il secondo appuntamento più importante della mia vita" sono state le prime parole di Pivati dopo il parto.

L'annuncio di Valentina Pivati

Dopo aver annunciato di aver dato alla luce la seconda figlia, Valentina Pivati ha condiviso tra le story la prima foto della neonata. In primo piano la sua bocca: "Noi ci concentriamo sempre sulle labbra. Appena posso comunque parliamo di tutto e vi racconto la mia esperienza. Per il momento però grazie per gli infiniti messaggi. Siete speciali".

Il gender reveal party con il gioco del tris

Valentina Pivati e Andrea Concato hanno scoperto il sesso della loro seconda figlia con un gender reveal party. Gli organizzatori della festa hanno scelto il gioco del tris per loro: con tre "girls" sulla stessa fila hanno scoperto che presto sarebbe nata una femminuccia, Camila. È stata l'ex corteggiatrice a condividere con i followers su Instagram il tenero momento: "Siete la cosa più preziosa che io e papà abbiamo fatto e che faremo mai! Con tutto l’amore, La vostra mamma!".

Valentina avrebbe conosciuto Andrea dopo la breve relazione nata nel programma Uomini e Donne. La scelta di Mariano Catanzaro andrò in onda nel maggio 2018, pochi mesi dopo la loro storia giunse al capolinea. Il 3 novembre dello stesso anno la Pivati rese pubblica la sua nuova relazione con Andrea Concato descrivendolo sui social come l'uomo con il quale avrebbe voluto condividere i seguenti 100 anni.