Fabio Colloricchio diventa papà bis, la compagna Violeta Mangriñan aspetta il secondo figlio Fabio Colloricchio si prepara a diventare padre per la seconda volta. L’ex tronista di Uomini e Donne e la compagna Violeta Mangriñan aspettano il secondo figlio, arrivato a circa un anno di distanza dalla nascita della primogenita Gala.

A cura di Stefania Rocco

Fabio Colloricchio si prepara a diventare padre per la seconda volta. L’ex tronista di Uomini e Donne (che sul trono scelse la ex compagna Nicole Mazzocato) ha annunciato di stare aspettando il secondo figlio dalla compagna Violeta Mangriñan, conosciuta durante la partecipazione a Supervivientes, l’edizione spagnola dell’Isola dei famosi. Il secondogenito della coppia arriva a circa un anno di distanza dalla nascita della piccola Gala, prima figlia della coppia.

L’annuncio di Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñan

“Un’altra persona si aggiunge alla nostra storia. Non vediamo l’ora di conoscerti”, così Fabio e Violeta hanno annunciato l’arrivo del loro secondo figlio. Per il momento, il sesso del bambino in arrivo è ancora ignoto ma è probabile che la coppia tornerà sui social per aggiornare i fan a proposito delle novità che arriveranno nel corso dei prossimi mesi.

Chi è Fabio Colloricchio

Fabio Colloricchio è diventato popolare in Italia grazie a Uomini e Donne. Le sue prime apparizioni sul piccolo schermo risalgono al 2014 quando l’argentino arrivò tra i protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi per corteggiare Teresa Cilia. Nonostante l’attrazione mai nascosta nei suoi confronti, Teresa decise di scegliere il rivale Salvatore Di Carlo che a distanza di qualche anno da quel momento sarebbe diventato suo marito (solo recentemente i due si sono detti addio). Fu Maria De Filippi a offrire a Fabio il trono, percorso che si conclude quando il giovane scelse Nicole Mazzocato. La storia d’amore tra i due è stata importante ma si è conclusa tra reciproche accuse di tradimento e una querela da parte della ex corteggiatrice. La conoscenza con Violeta, l’attuale compagna e madre dei suoi figli, risale al 2019. I due si incontrarono a Supervivientes e, da quel momento, non si sono mai lasciati.