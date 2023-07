Naomi Campbell mamma bis, le foto con la prima figlia e il mistero sul maschietto appena nato “Non si sa chi sia il padre della sua prima figlia, né se l’abbia partorita”, scrive Chi che pubblica alcuni dei rari scatti della modella con la prima figlia. Stessa scelta per il secondogenito appena nato. “Si è parlato di un fidanzato con il quale avrebbe convissuto durante la pandemia, ma sono solo voci, indiscrezioni”.

A cura di Giulia Turco

La top model 53enne è diventata mamma per la seconda volta e lo ha annunciato al mondo proprio di recente con un tenero scatto social. Come per la prima gravidanza però resta un mistero la vita familiare della modella, che non sembra aver partorito il piccolo, dal momento che negli scorsi mesi di un pancione non c’era nemmeno l’ombra.

(Foto Chi)

Nessuna parvenza di pancione nei mesi precedenti

“Non si sa chi sia il padre della sua prima figlia, né se l’abbia partorita, adottata o avuta attraverso una madre surrogata”, scrive il settimanale Chi che pubblica alcuni dei rarissimi scatti in cui la modella tiene in braccio la prima figlia, cercando di nasconderla dai fotografi. “Non si sa il suo nome, né la data esatta in cui è venuta al mondo”. Stessa scelta per quanto riguarda il secondogenito, che è appunto un maschietto, ma del quale non si sa nulla se non che Naomi ha deciso di prendersene cura come mamma. Sembra improbabile che la modella abbia avuto in grembo il piccolo, visto che “le settimane prima dell’annuncio era stata avvistata a New York con la sua solita silhouette”, conferma il settimanale di Signorini, “e un mese e mezzo prima era sul Reed carpet di Cannes”, con un abito che non lasciava intendere alcuna gravidanza né in corso né recente.

(Naomi Campbell, 20 maggio 2023, Festival di Cannes. Foto Getty)

L’annuncio del secondo figlio di Naomi Campbell

“Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre ogni immaginazione, sei circondato d’amore dal momento in cui ci hai arricchito con la tua presenza”, ha scritto la modella sui social a fine giugno. A ripotare la foto, in cui si vede la neo mamma bis con in braccio il piccolo e la manina della prima figlia è stato il fotografo Mathiueu Bitton, che ha ringraziato la modella per lo scatto. “Un vero dono di Dio, benvenuto piccolo uomo”, ha continuato lei. “Non è mai troppo tardi per diventare madre”.

La top model infatti sempre dichiarato la sua volontà di avere figli, nonostante in un primo momento sostenesse di non voler essere una madre single. Attualmente non è chiaro se al suo fianco ci sia un compagno. Le ultime relazioni note per lei risalgono a quella con il rapper Skepta e quella con l’ex One Direction Liam Payne, con i quali non è durata a lungo. “Poi si è parlato di un fidanzato con il quale avrebbe vissuto in America durante la pandemia e maturato il desiderio di mettere su famiglia”, spiega Chi, “ma sono voci, indiscrezioni, dichiarazioni anonime, che non aggiungono niente di più”.