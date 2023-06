Naomi Campbell mamma bis a 53 anni, il padre del bambino è sconosciuto come per la primogenita L’annuncio dell’arrivo del secondo figlio di Naomi Campbell lascia il mistero sulla paternità e sulla stessa possibilità che sia lei la madre naturale. La top model, nella foto Instagram, cita due amici (uno stylist e un fotografo) che avrebbero assistito alla nascita, pur senza specificare il loro ruolo.

A cura di Andrea Parrella

Naomi Campbell è diventata madre per la seconda volta a 53 anni. Nelle scorse ore l'ex top model lo ha annunciato con queste parole: "Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre ogni immaginazione, sei circondato d'amore dal momento in cui ci hai arricchito con la tua presenza. Un vero dono di Dio, benvenuto piccolo uomo. Non è mai troppo tardi per diventare madre". Un messaggio stringato in cui tra le altre cose, come già successo con la primogenita (della quale non si conosce nemmeno il nome), non è specificato chi sia il padre.

Chi erano gli amici presenti alla nascita

Nonostante questo, la foto pubblicata da Naomi Campbell indica due nomi, presenti come tag nella foto. Il primo è quello dello stylist Rodney Burns, che le fa le congratulazione e la ringrazia per avergli permesso di avere una "piccola parte" in questa gioia.

A ripostare la stessa foto è il fotografo Mathieu Bitton, che a sua volta ringrazia la modella per avergli permesso di immortalare questo momento. Nessun chiarimento sulla funzione dei due e le ragioni della loro presenza al momento della nascita, così come dalla stessa foto, in cui Naomi Campbell tiene in braccio il bambino, non si evince la presenza di altre persone.

L'ultima relazione con Liam James Payne

Fatta eccezioni per questi riferimenti, non ci sono elementi ulteriori di un altro ipotetico genitore. Naomi Campbell si è dimostrata sempre molto riservata sulla sua vita privata, per questo motivo non si sa nulla sulla sua vita sentimentale, se sia una madre single o meno. L'ultimo flirt conosciuto risale al 2019, quando si era avvicinata a Liam James Payne dei One Direction: la loro liaison sarebbe durata pochi mesi. Nel 2022 spiegava di aver sempre saputo che un giorno sarebbe diventata madre: "Per me è la gioia più grande che potessi desiderare, sono fortunata e lo so".

La prima figlia nel 2021: "Non è stata adottata"

La prima gravidanza di Naomi Campbell risale al 2021. La top model, allora 51enne, senza alcun preavviso aveva annunciato l’arrivo della sua prima figlia. “Una piccola splendida benedizione mi ha scelto come madre, sono così privilegiata per avere questa anima gentile nella mia vita. Non ci sono parole per descrivere il legame eterno con te, mio angelo", aveva scritto sui social. Quindi ne aveva parlato in un'intervista, rispondendo in modo diretto a chi supponeva potesse trattarsi di una bambina adottata: "Non è stata adottata. È mia figlia".

Mai vista con il pancione, un caso di maternità surrogata?

Nel 2021 non c'era alcuna avvisaglia di gravidanza e la modella non si è mai fatta vedere in pubblico in evidente stato interessante, su tutti il pancione. Allo stesso tempo, dopo la nascita della bambina, non ci sono stati segnali di alcun tipo sulla paternità. Discorso simile per quel che riguarda questa seconda nascita, al punto da giustificare il sospetto che si possa trattare di un caso di maternità surrogata. E pure Naomi Campbell lo aveva detto in modo chiaro in un'intervista, nonostante fosse ancora single: “Ancora non so in che modo, ma voglio avere dei bambini. Tutti pensano che sarei una buona madre. Lo farò quando mi sentirò pronta. Non voglio correre ma se non dovesse esserci un uomo lo farò senza".

La vita sentimentale di Naomi Campbell

Una doppia maternità, senza mai specificare la paternità. La scelta di Naomi Campbell è sempre stata quella di centellinare le informazioni sulla sua vita sentimentale negli ultimi anni, al netto di una visibilità tra anni Novanta e Duemila fuori dal normale, trattandosi di uno dei personaggi più in vista del tempo. Nel 1993 ha avuto una relazione con il bassista degli U2, Adam Clayton. Nel 1998 fece scalpore la storia d’amore con Flavio Briatore: si sono separati nel 2003 ma sono sempre rimasti molto legati e lei considera l'imprenditore italiano una figura molto importante della sua vita. L'ultimo flirt conosciuto risale al 2019, con Liam James Payne dei One Direction: la loro liaison sarebbe durata pochi mesi. Di fatto, Naomi Campbell non si è mai sposata.