Naomi Campbell annuncia la nascita del secondo figlio: “Non è mai troppo tardi per diventare madre” Naomi Campbell ha annunciato la nascita del secondo figlio: “Non è mai troppo tardi per diventare madre”, la didascalia del post che la ritrae con il neonato in braccio e la manina della prima figlia mentre stringe quella del fratellino.

A cura di Gaia Martino

Naomi Campbell è diventata mamma per la seconda volta. A 53 anni la supermodella ha annunciato l'arrivo di un nuovo bebè con un post su Instagram: "Non è mai troppo tardi per diventare madre" ha scritto a corredo di una tenera immagine scattata con il neonato in braccio e la manina della prima figlia, nata due anni fa, che stringe quella del fratellino.

L'annuncio di Naomi Campbell

"Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre ogni immaginazione, sei circondato d'amore dal momento in cui ci hai arricchito con la tua presenza. Un vero dono di Dio, benvenuto piccolo uomo. Non è mai troppo tardi per diventare madre": con queste parole la supermodella ha annunciato la nascita del secondo figlio di cui però, come già successo con la primogenita, non ha specificato il nome. Naomi Campbell è sempre stata estremamente riservata sul suo privato, per questo motivo non si sa nulla sulla sua vita sentimentale, se sia una madre single o meno. Nel 2022 spiegava di aver sempre saputo che un giorno sarebbe diventata madre: "Per me è la gioia più grande che potessi desiderare, sono fortunata e lo so".

La prima figlia nata nel 2021

Nel maggio 2021 diede il benvenuto alla prima figlia, di cui però non ha mai specificato il nome. In un'intervista per British Vogue Naomi Campbell raccontò che pochissime persone sapevano della sua strada verso la genitorialità: "Posso contare sulle dita di una mano le persone che sapevano che stavo per averla", disse prima di sottolineare che la bimba non era stata adottata: "Non è stata adottata. È mia figlia". La supermodella non aveva mai fatto mistero del suo desiderio di maternità: nel 2016 aveva rivelato di essere pronta anche a diventare una madre single, senza dover dipendere da un eventuale compagno. Non è chiaro, infatti, se oggi ci sia un uomo al suo fianco.