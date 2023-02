Marc Anthony sarà padre per la settima volta, la moglie Nadia Ferreira è incinta Marc Anthony diventerà padre per la settima volta. Il cantante ha annunciato insieme alla moglie 23enne, Nadia Ferreira, di essere in dolce attesa.

A cura di Ilaria Costabile

Marc Anthony sarà papà per la settima volta. Il cantante ha annunciato su Instagram la lieta notizia, pubblicando una foto con la moglie Nadia Ferreira nel giorno di San Valentino, dove la modella appare evidentemente in dolce attesa. Si tratta del loro primo figlio insieme, arrivato a qualche mese dal matrimonio della coppia.

L'annuncio di Marc Anthony e Nadia Ferreira

"Il miglior regalo di San Valentino di sempre. Grazie Dio per questa benedizione così grande nella nostra vita" scrivono i due futuri genitori accanto allo scatto in cui si vedono le loro mani, unite, appoggiate sul ventre della modella, che lasciano intravedere una bella rotondità, tanto da pensare che non manchi poi molto al termine della gravidanza. I due sono stati avvistati per la prima volta insieme all'inizio del 2022, finché a marzo non è stata Nadia Ferreira a pubblicare uno scatto che li vede insieme, a marzo dello scorso anno, per poi annunciare il fidanzamento a maggio. Il matrimonio è stato celebrato lo scorso 28 gennaio ed era già probabile che la modella aspettasse, sebbene, anche nelle foto pubblicate sul suo account Instagram non fossero poi così evidenti le sue rotondità.

Marc Anthony padre per la settima volta

Se per Nadia Ferreira, 23 anni, si tratta del primo figlio, per Marc Anthony che di anni ne ha 54, si tratta del settimo. Il cantante è diventato padre per la prima volta nel 1994, quando l'allora fidanzata Debbie Rosado, un agente di polizia di Porto Rico, ha messo al mondo Ariana, e dopo un anno i due sono diventati genitori di Chase. Finita la sua relazione la prima compagna, nel 2000 sposa Dayana Torres, dalla quale ha altri due figli, ovvero Christian e Ryan, venuti al mondo nel 2001 e nel 2003. Nel 2008, quando Anthony era sposato con Jennifer Lopez, è poi diventato papà dei gemelli Max ed Emme.