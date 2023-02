“Adam Driver presto papà bis, la moglie Joanne Tucker è incinta per la seconda volta” Adam Driver diventerà presto papà per la seconda volta: la moglie Joanne Tucker è incinta. A rivelare l’indiscrezione è stato Page Six, che ha pubblicato alcuni scatti rubati della coppia. L’attore ha già un figlio nato del 2018, di cui ancora oggi si hanno poche informazioni.

A cura di Elisabetta Murina

Adam Driver diventerà presto papà per la seconda volta: la moglie Joanne Tucker è incinta. A rivelare l'indiscrezione è stato il sito americano Page Six, che ha pubblicato alcuni scatti rubati della coppia, dove si intravede la donna con il pancione. L'attore, da sempre piuttosto riservato sulla sua vita privata, è già padre di un figlio nato del 2018, di cui ancora oggi si hanno pochissime informazioni.

Il gossip della seconda gravidanza

É stato Page Six a lanciare in esclusiva la notizia del secondo bebè in arrivo per l'attore. Il sito di gossip ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono Adam Driver insieme alla moglie Joanne Tucker mentre stanno uscendo dalla loro casa di Brooklyn, a New York. Lui spinge un carrello carico di borse, indossando occhiali da sole scuri e un cappello nero. Lei è intenta a salire in macchina, con una borsa tra le mani e un pancione decisamente sospetto. "La moglie di Adam Driver, Joanne Tucker, è incinta del secondo bambino", si legge sul sito. Nessuna conferma da parte dei diretti interessati, che negli anni hanno fatto della riservatezza la loro cifra distintiva. Driver è già padre di un figlio, nato nel 2018, di cui ancora oggi si conoscono pochissimi dettagli. Basti pensare che la nascita era stata svelata non dai neo genitori, ma dalla sorella di Joane Tucker.

Adam Driver riservato sulla sua vita privata

Il celebre attore ha da sempre voluto mantenere una certa riservatezza su tutto quello che riguarda la sua sfera privata. Driver è sposato con la moglie Joanne Tucker dal 2013, ma non ci sono molte informazioni circa la loro storia. Si sono conosciuti in accademia a New York, quando entrambi studiavano recitazione, poi le nozze nella località di Bermuda, lontano dai riflettori. Nel 2018 è nato il loro primo figlio, che però hanno sempre cercato di proteggere dai flash dei paparazzi, tanto che ad annunciarne la nascita non sono stati i neo genitori, ma uno spoiler della sorella della neo mamma.