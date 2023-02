Jude Law e Philipa Coan genitori bis: l’attore è diventato padre per la settima volta Jude Law è diventato padre per la settima volta, scrive il The Sun: l’attore è stato paparazzato con la moglie Philipa Coan all’aeroporto di Londra, con loro due bebè nei rispettivi passeggini: dopo la nascita del primo figlio con la psicologa nel 2020, la coppia avrebbe allargato la famiglia.

A cura di Gaia Martino

Il tabloid britannico The Sun rivela che Jude Law è diventato padre per la settima volta. Il famoso attore è stato paparazzato con la moglie Philipa Coan all'aeroporto di Londra, Heathrow: con loro due bebè trasportati nel passeggino. Si tratta del secondo figlio con la psicologa che ha sposato nel 2019: nel 2020 nacque il loro primogenito. Dei nuovi arrivati in casa Law non si conoscono dettagli, né il sesso né i loro nomi: prima di conoscere la sua attuale compagna, il famoso attore ha avuto cinque figli da tre donne diverse

La notizia della nascita del secondo figlio con Philipa Coan

Entrambi estremamente riservati, Jude Law e Philipa Coan non hanno annunciato la nascita del loro secondo figlio insieme. Ci ha pensato il tabloid The Sun a rivelare la notizia, mostrando la famiglia, non si sa se in partenza o in arrivo, all'aeroporto di Londra. La donna con la quale l'attore è impegnato sentimentalmente dal 2016 spinge un passeggino, una donna con loro, si legge, ne spingerebbe un altro. Dopo l'arrivo del sesto figlio per il divo di Hollywood nel 2020, la famiglia si sarebbe nuovamente allargata.

I figli di Jude Law nati dai precedenti matrimoni

Jude Law prima di sposare Philipa Coan nel maggio del 2019, ha avuto diverse storie d'amore importanti dalle quali sono nati i suoi altri cinque figli. Il celebre attore è padre di Rafferty (27 anni), Iris (22) e Rudi (20) nati dall'ex moglie Sadie Frost, poi di Sophia (13 anni), nata dalla relazione con la modella Samantha Burke, e di Ada (7 anni), avuta dalla musicista Catherine Harding.

"L'idea di avere figli è meravigliosa, sono molto fortunato a essere legato a qualcuno di cui sono follemente innamorato. Li adoro" disse Jude Law in un'intervista al Daily Telegraph. C'è estrema riservatezza sugli ultimi due figli nati dall'attuale moglie: non si conoscono né il sesso né i loro nomi.