La prima foto di Noé Roberto, secondogenito di Luca Argentero e Cristina Marino Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati genitori bis. Ecco la prima foto.

Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati genitori bis. È stata verificata la notizia anticipata da Chi, dallo stesso Luca Argentero che ha pubblicato una foto tenerissima che ha ufficializzato il nome del neonato: Noé Roberto Argentero, nato il 16 febbraio 2023.

La famiglia si allarga

La famiglia Argentero Marino si è così allargata. Luca Argentero e Cristina Marino avevano dato alla luce la primogenita Nina Speranza nel maggio del 2000. "Io, te Nina, e una nuova luce. 4 of us", questo il messaggio. Anche questa volta, la gravidanza della influencer di 32 anni era agli sgoccioli. L'attore di Doc – Nelle tue mani può festeggiare. Stando a quanto emerge, non ci sarebbero state difficoltà e altre problematiche. Il piccolo è venuto al mondo per la gioia dei loro genitori che hanno potuto raddoppiare e coronare ulteriormente il loro sogno d'amore. "Non c'è fretta, c'è l'amore e ci sarà una creatura", avevano scritto, sintomo di un sentimento e di una complicità che si rafforza sempre più.

L'intervista

In un'intervista al settimanale Gente, Cristina Marino ha in realtà rivelato di voler avere almeno tre figli. Queste le parole di Cristina Marino che spiega anche che, fosse per Luca Argentero, metterebbe al mondo una squadra di calcio: "Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni. Credo che questo esempio sia fondamentale nel costruire una coppia duratura: io e lui condividiamo gli stessi interessi e ci divertiamo senza litigare mai. Luca è, prima di tutto, il mio migliore amico".

Luca Argentero e Cristina Marino subito dopo la prima figlia si sono poi sposati, adesso festeggiano la nascita del secondogenito.