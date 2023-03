Cristina Marino si mostra sui social dopo il parto: “Ci sono state complicazioni, ma stiamo bene” Cristina Marino si è mostrata per la prima volta sui social, con alcune storie su Instagram, dopo la nascita del secondogenito Noè Roberto, avuto con il compagno Luca Argentero.”Ci sono state un pò più di complicazioni rispetto al previsto, ma è un momento di grande gioia”, ha detto.

A cura di Elisabetta Murina

Cristina Marino si è mostrata per la prima volta in video dopo la nascita del secondo figlio Roberto Noè, avuto con il compagno Luca Argentero. Con alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, la neo mamma bis ha fatto sapere di stare bene e ha spiegato il motivo per il quale è meno presente sui social negli ultimi tempi. La coppia nel maggio del 2020 ha accolto in famiglia la primogenita Nina Speranza, che ora è diventata una sorella maggiore.

Come sta Cristina Marino dopo il parto

"Sono le prime storie che faccio post parto", così ha esordito Cristina Marino mostrandosi per la prima volta in video, sul suo profilo Instagram, dopo la nascita del secondo figlio. L'attrice, compagna di Luca Argentero, ha fatto sapere di stare bene e di essere molto felice per questo nuovo capitolo della sua vita, anche se non sono mancate alcune complicazioni: "Fisicamente ci sono state un po' più di complicazioni rispetto a quanto previsto, ma stiamo bene". É un periodo di grande gioia per la coppia e questa, infatti, è una delle ragioni per cui Cristina Marino è meno presente sui social: "Sono molto felice, è un momento di grande gioia e amore che è anche il motivo per cui sono stata latitante. Perché avevamo bisogno – abbiamo bisogno – di goderci questo momento e di stare concentrati su quella che è la realtà". Nessuna preoccupazione quindi se sparirà per qualche giorno dai social, ma solo la voglio di godersi l'affetto e l'amore della famiglia e del compagno.

La prima foto di Noè Roberto, secondo figlio di Cristina Marino e Luca Argentero

Nella mattina di sabato 25 febbraio, circa una settimana dopo il parto, l'attrice ha condiviso sui social uno scatto che mostra i piedini del piccolo Noè Roberto. "Buongiorno mondo", si legge nella descrizione. Il secondogenito della coppia è tornato a casa accolto da una calorosa festa, con tanto di palloncini, organizzata probabilmente dalla famiglia e dagli amici più vicini. Una grande gioia per i genitori che non vedevano l'ora di accogliere il secondo figlio, dopo la piccola Nina Speranza nata nel maggio del 2020, che ora sarà la figlia maggiore di casa.