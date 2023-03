Cristina Marino definisce “maniaco” un paparazzo che la stava fotografando, è polemica Cristina Marino, compagna di Luca Argentero, pubblica la foto di un paparazzo che la stava fotografando al parco definendolo “maniaco”. Attaccata dai suoi followers, la donna si difende: “Deve esserci un limite”. L’uomo replica: “Mi tutelerò”.

A cura di Stefania Rocco

L’attenzione riversata dai paparazzi sulla coppia formata da Cristina Marino e Luca Argentero continua a infastidire l’attore e la sua compagna. Ne è un esempio quanto accaduto poche ore fa sui social quando Cristina, dopo essersi accorta della presenza di un paparazzo che le stava scattando delle foto, lo ha filmato per poi condividere sul suo profilo Instagram un breve video in cui l’uomo compariva a viso scoperto e la didascalia “Il maniaco”.

I follower attaccano Cristina Marino, lei si difende con un video

La Instagram story postata da Cristina ha infastidito alcuni dei suoi followers che hanno commentato negativamente l’uso che l’attrice ha fatto della parola “maniaco” e la sua presa di distanza dal fotografo. “Se fossi stata con un panettiere, non sarebbe successo”, le ha scritto un utente. Un altro ha invece contestato l’uso dei termini: “Maniaco, che brutta parola”. “E no, Cristina”, ha scritto un altro follower, “Non è un maniaco, è una persona che lavora per l’editoria, l’industria che alimenta la vostra fama e di conseguenza le vostre entrare. Se non le piace vivere nel cono di luce, può fare altre scelte. Di certo non può diffamare e insultare sia social senza pagare un prezzo”.Un’altra utente si è invece augurata che il fotografo in questione si difenda: “Spero prenda seri provvedimenti, le parole hanno un peso”. Un fiume di critiche che ha spinto Cristina a intervenire sui social con un video registrato per difendersi:

Leggo delle cose imbarazzanti. Ci tengo a dare una dimensione a quanto accaduto ieri. Il senso di postare una persona in faccia che ci segue è per far capire non quanto Cristina sia insofferente e “ha sposato un personaggio pubblico, è ridicola e dovrebbe stare con un panettiere”, ma quanto queste persone, nello specifico questa persona, abbia un comportamento reiterato. Fa la stessa cosa per più giorni e per più ore. La parola “maniaco”, da vocabolario italiano, significa “persona dominata da tendenze esclusive e smodate, stranamente assidue e persistenti”. Questa persona ha avuto un comportamento reiterato e persistente. C’è anche il maniaco delle pulizie. Non è una parola associata per forza a qualcosa di estremamente brutto. È un comportamento che si ripete in maniera maniacale. Nessun insulto, ho solo descritto un atteggiamento che stiamo subendo. È tutto concesso nella misura e nella forma di rispetto ed educazione. […] È dal giorno che siamo usciti dall'ospedale, che ci fanno foto. Questo accade tutti i giorni, tutto il giorno senza sosta e senza tregua. Non è accettare le due fotine al parco, ci deve essere un limite. Mi sembra che si stia perdendo il lume della ragione.

La versione del fotografo: “Devo tutelarmi”

Raggiunto da The Pipol Gossip, il fotografo in questione ha raccontato la sua versione dei fatti, annunciando l’inttenzione di tutelarsi: “Era un anno che non scattavo più la famiglia Argentero, la nascita del figlio rappresenta per noi che facciamo questo mestiere una notizia ed essendo loro una bella coppia, una volta incontrati al parco quindi in un luogo pubblico e tenendomi a debita distanza, ho semplicemente fatto il mio lavoro come da 40 anni a questa parte. Io maniaco? Con i maniaci si chiamano le forze dell’ordine. Ora devo pensare alla mia tutela”.