Scarlett Johansson si innervosisce con i paparazzi: “Toglietevi di mezzo, ca**o. Sto lavorando”

Scarlett Johansson ha perso la pazienza sul set di Paper Tiger, nuovo film diretto da James Gray in cui recita al fianco di Adam Driver e Miles Teller. L'attrice ha interrotto una scena in cui stava recitando per affrontare un gruppo di paparazzi troppo vicini alla troupe. A riportare la notizia è stato il Daily Mail, tabloid che ha condiviso un video in cui ha chiesto ai fotografi di avere rispetto per il suo lavoro.

Scarlett Johansson contro i paparazzi: "Toglietevi di mezzo, ca**o"

Scarlett Johansson si è innervosita con i paparazzi mentre stava lavorando sul set di Paper Tiger. L'attrice ha interrotto le riprese di una scena per via della presenza di un gruppo di fotografi troppo vicini alla troupe. "Toglietevi di mezzo, ca**o, sto lavorando", ha gridato Johansson, nei panni del personaggio che interpreta (parrucca riccia e look anni '80, come si vede nel video pubblicato dal Daily Mail). Poi ha aggiunto: "Capisco che anche voi stiate lavorando, ma lasciatemi fare il mio lavoro. Abbiate rispetto". Sembra che dopo l'intervento dell'attrice e lo spostamento dei fotografi, tutto sia tornato alla normalità e la scena sia stata completata.

Il successo di Jurassic World Rebirth: l'incasso da oltre 300 milioni per il film con Scarlett Johansson

Il ruolo in Piper Tiger era inizialmente stato affidato ad Anne Hathaway, che ha lasciato il progetto per motivi che al momento sono noti. Scarlett Johansson, invece, si conferma come una delle attrici più richieste del momento. Il suo ultimo film, Jurassic World Rebirth, ha incassato 147,3 milioni di dollari nei primi cinque giorni di programmazione su 4.308 schermi. Nel mercato internazionale, invece: il film ha guadagnato 171 milioni di dollari in 82 mercati internazionali, portando il totale mondiale a 318 milioni nel primo weekend.