Simone Ashley tagliata dal film con Brad Pitt: il regista spiega cosa è successo dietro le quinte di "F1" Simone Ashley, l'amata Kate Sharma di Bridgerton, era nel cast stellare di F1, il film con Brad Pitt sulle corse automobilistiche. Ma il suo ruolo è stato tagliato quasi del tutto dal montaggio finale. Il regista Joseph Kosinski, incalzato dai fan delusi, ha spiegato il motivo della "sparizione" dell'attrice.

A cura di Stefania Rocco

Sembrava una grande occasione: un film ad alto budget, un cast hollywoodiano capitanato da Brad Pitt e la possibilità di vedere Simone Ashley, star del secondo capitolo della serie tv Bridgerton, in un contesto completamente diverso. E invece, F1 – l’adrenalinico film dedicato al mondo delle corse in uscita il 25 giugno – ha riservato una sorpresa amara ai fan dell’attrice. Il suo ruolo è praticamente scomparso dal montaggio finale.

Il ruolo di Simone Ashley sacrificato in fase di montaggio

La notizia ha spinto i fan dell’attrice a protestare ferocemente: nonostante le riprese effettuate e la presenza ufficiale nel cast, annunciata a più riprese probabilmente anche in considerazione del successo che l'attrice aveva ottenuto grazie alla serie Netflix, Simone Ashley nel film si vede a malapena. Appare, sì, ma per pochi secondi e senza nemmeno una battuta. La delusione è stata tanto rumorosa da spingere il regista Joseph Kosinski a intervenire pubblicamente per spegnere le polemiche. “Succede in ogni film: giri molto più materiale di quanto poi riesci a usare”, ha spiegato il regista, cercando di ridimensionare il caso. “C’erano due o tre storyline che alla fine sono state tagliate. Ma Simone è un talento incredibile, mi piacerebbe lavorare di nuovo con lei”. Parole concilianti, che però non sono bastate a placare la frustrazione di chi sperava in un debutto cinematografico più concreto per l’attrice. Una grande occasione per Ashley andata sprecata, senza che la diretta interessata ne avesse colpa.

Simone Ashley aveva dichiarato: “Grata di essere in quel film”

Dal canto suo, Ashley ha preferito non commentate la notizia del taglio avvenuto in fase di montaggio. “Ho una parte molto piccola, ma sono grata di essere in quel film”, aveva dichiarato in un’intervista a Elle rilasciata qualche giorno fa. Una parte molto piccola che, come la stessa attrice ha scoperto, sarà destinata a passare inosservata a causa dei tagli previsti. L’attrice era stata coinvolta nel progetto addirittura prima che Bridgerton diventasse un successo planetario. Un ruolo su cui si lavorava da anni e che, alla fine, non ha trovato spazio nel racconto definitivo del film.