Brad Pitt ammette i suoi errori dopo il divorzio da Angelina Jolie: “Impari e vai avanti”

A cura di Stefania Rocco

Brad Pitt non ha mai nascosto che furono soprattutto le sue colpe a determinare la fine della lunga storia d’amore con Angelina Jolie, sua ex moglie e madre dei suoi 6 figli. Un concetto che l’attore torna a ribadire oggi in un’intervista a Entertainment Tonight, rilasciata a pochi giorni dall’uscita del film “F1” che lo vedrà per mia prima volta recitare nei panni di un pilota di Formula1, sport del quale si è scoperto un appassionato. Parlando di sbagli e di colpe, Pitt non è arretrato e – come aveva già fatto in passato – non ha voluto negare le sue colpe. Ha capito, però, quale sia l’importanza della rinascita e quanto sia fondamentale provare a rimettere insieme i pezzi e ripartire: “Non importa quale sia l'errore, impari e vai avanti”.

L’amore con Ines de Ramon e il supporto degli amici: “Ho capito che è importante di chi ti circondi”

Accanto Pitt, oggi, c’è la nuova compagna Ines de Ramon, 32 anni. Insieme a lei, l’attore ha voltato pagina e ha compreso quanto sia importante, in questa fase della sua vita, circondarsi di una rete di affetti che possa fargli da supporto: “Alla mia età io credo davvero che sia molto importante di chi ti circondi. Le persone che si conoscono, le persone che ami e le persone che ti amano in risposta. Gli amici, la famiglia e basta. Da lì, si può andare a creare qualcosa. È un’equazione piuttosto semplice, credo”.

I problemi di Brad Pitt con le dipendenze

Già qualche anno dopo il divorzio, Pitt ammise pubblicamente i suoi errori, raccontando che a determinare la fine del suo matrimonio e il progressivo allontanamento dalla sua famiglia fu soprattutto il suo problema con la dipendenza da alcol. Un coming out coraggioso che lo spinse a raccontare come quella patologia avesse cambiato il corso della sua vita. “Ho iniziato a capire che il bere era solo un danno che facevo a me stesso, era come una via di fuga. Sto realizzando, come un vero atto di perdono con me stesso per tutte le scelte che ho fatto di cui non sono orgoglioso, che apprezzo quei passi falsi, poiché mi hanno dato un po' di saggezza, che ha poi portato a qualcos'altro. Non puoi averne uno senza l'altro”, raccontò l’attore in un’intervista rilasciata nel 2022. Fu proprio uno schiaffo dato a uno dei suoi figli nel 2016 mentre era sotto l’effetto di alcol a segnare la fine del matrimonio con la moglie che, dopo quell’episodio, decise di chiedere il divorzio.